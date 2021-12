Papież Franciszek: niech Boże Narodzenie przyniesie pokój Ukrainie

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież odniósł się do napięć wokół Ukrainy w związku z groźbą rosyjskiej inwazji. - Pragnę zapewnić o mojej modlitwie za drogą mi Ukrainę, za wszystkie Kościoły i wspólnoty religijne oraz za cały jej naród, aby napięcia wokół niej zostały rozwiązane poprzez poważny dialog międzynarodowy, a nie zbrojnie - oświadczył Franciszek. - Niech Boże Narodzenie przyniesie pokój Ukrainie – zaznaczył.

Kreml o "dalszym demonizowaniu Rosji"

W niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w telewizji państwowej Rossija 1 mówił na temat rozmowy prezydentów USA i Rosji sprzed kilku dni. Relacjonował, że Władimir Putin przekonywał Joe Bidena, iż wojska Rosji rozlokowane na jej terytorium nikomu nie zagrażają. - Biden mówił, że jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę (...), to Rosja znajdzie się w izolacji finansowej - mówił Pieskow. Przedstawiciel Kremla określił przy tym potencjalną inwazję jako "efemeryczną" i dodał, że "widocznie Amerykanie sami już uwierzyli, że chodzi nie o wrzutkę informacyjną, a że jest to prawda".

Biden: wysłanie wojsk na Ukrainę nigdy nie było na stole

Z kolei prezydent USA Joe Biden powiedział w sobotę, że wysłanie wojsk USA na Ukrainę, by zatrzymać agresję Rosji "nigdy nie było na stole". - A czy jest pani gotowa wysłać amerykańskich żołnierzy na wojnę na Ukrainie, by walczyć z Rosjanami na polu bitwy? - odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki.

Podkreślił, że we wtorkowej rozmowie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem jasno wyłożył mu konsekwencje ewentualnej ponownej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. - Powiedziałem mu, że jeśli ruszy przeciwko Ukrainie, ekonomiczne konsekwencje dla jego gospodarki będą druzgocące. Druzgocące. To jedna rzecz. Druga, to potrzebne będzie wysłanie większej liczby amerykańskich i NATO-wskich żołnierzy na wschodnią flankę, do krajów B9 [Bukareszteńskiej Dziewiątki- przyp. red.], wobec których mamy święte zobowiązanie do obrony ich przed jakimkolwiek atakiem Rosji - powiedział prezydent USA.