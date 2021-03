"Irak zostanie ze mną na zawsze". Papież wrócił do Rzymu po historycznej pielgrzymce

W poniedziałek po południu papież Franciszek wrócił do Rzymu z pielgrzymki do Iraku. Była to historyczna wizyta, ponieważ odwiedził ten kraj jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego w historii. Mimo trudności i wyzwań wynikających z niestabilnej sytuacji w kraju oraz pandemii COVID-19 w pełni zrealizował plan podróży.