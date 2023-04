Papież Franciszek z wizytą na Wegrzech. Spotkał się z Viktorem Orbanem

Papież Franciszek przybył w piątek rano do Budapesztu, rozpoczynając trzydniową wizytę na Węgrzech. To pierwszy raz od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy głowa Kościoła katolickiego odbywa podróż do walczącego z okupantem kraju. Główne tematy wizyty papieża to właśnie konflikt w Ukrainie i szanse na pokój, a także kwestia migracji oraz chrześcijańskie korzenie Europy.

Samolot włoskich linii ITA ze współpracownikami papieża, jego świtą oraz przedstawicielami mediów wylądował rano na budapeszteńskim lotnisku imienia Ferenca Liszta. Przed siedzibą prezydenta Węgier odbyła się oficjalna ceremonia powitania głowy Kościoła Katolickiego.

Papież Franciszek z wizytą na Węgrzech PAP/EPA/SZILARD KOSZTICSAK

Po uroczystości przed Pałacem Sandora, gdzie papieża powitała prezydent Katalin Novak, oboje udali się na rozmowy. W dalszej, instytucjonalnej części wizyty Franciszek spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

W dawnym klasztorze karmelitów, siedzibie szefa rządu o 12.20 rozpoczęło się spotkanie papieża z 200 przedstawicielami władz kraju i społeczeństwa. W jego trakcie najpierw przemówienie wygłosił prezydent Węgier, a następnie Franciszek.

Franciszek: gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju?

Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do liderów politycznych na Węgrzech ostrzegł przed niebezpieczeństwem rosnącego w siłę nacjonalizmu w Europie. Zwracając się węgierskich władz, przeciwnych napływowi migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, oświadczył, że ich przyjęcie byłoby prawdziwą oznaką chrześcijaństwa. W stanowczym przemówieniu, skierowanym między innymi do premiera Viktora Orbana, Franciszek wezwał do odrzucenia populizmu i realizacji ściśle nacjonalistycznych interesów, a także powrotu do "europejskiego ducha", zgodnego z wizją ojców założycieli zjednoczonej Europy. Papież podkreślał, że narody muszą "patrzeć dalej niż granice ich państw". Franciszek zaapelował również o zakończenie wojny w Ukrainie, wzywając do podejmowania "konstruktywnych wysiłków na rzecz pokoju".

Papież Franciszek z wizytą na Węgrzech PAP/EPA/LUCA ZENNARO

- W świecie, w którym żyjemy, umiłowanie polityki wspólnotowej i multilateralizmu zdaje się odchodzić w przeszłość. Zdaje się, że jesteśmy świadkami smutnego schyłku harmonijnego marzenia o pokoju, ustępującego miejsca solistom wojny - mówił papież. - Zasadniczo wydaje się, że w umysłach ludzi uległ rozpadowi entuzjazm wobec budowania pokojowej i stabilnej wspólnoty narodów, podczas gdy uwydatniają się strefy, zaznaczają się różnice, na nowo krzyczą nacjonalizmy, i nasilają się osądy i głosy przeciw innym - analizował Franciszek.

Jak dodał, "na szczeblu międzynarodowym wydaje się nawet, że efektem polityki jest podburzanie do agresji zamiast rozwiązywania problemów, zapominanie o osiągniętej dojrzałości po okropieństwach wojny i cofanie się do swoistego wojennego infantylizmu". - Ale pokój nigdy nie będzie wynikiem realizacji własnych interesów strategicznych, lecz polityki zdolnej do wspólnego spojrzenia na rozwój wszystkich: wrażliwej na osoby, na ubogich i na przyszłość, a nie tylko na władzę, zyski i potrzeby chwili obecnej - zaznaczył.

Papież Franciszek z wizytą na Węgrzech PAP/EPA/LUCA ZENNARO

Apel o ponowne odkrycie duszy europejskiej

Zdaniem papieża w tym historycznym momencie Europa ma znaczenie fundamentalne, ponieważ dzięki swojej historii "reprezentuje pamięć ludzkości i jest też wezwana do odegrania właściwej sobie roli: roli zjednoczenia oddalonych, przyjęcia na swoim łonie narodów i nie godzenia się, aby ktoś na zawsze pozostawał wrogiem".

Franciszek apelował o "ponowne odkrycie duszy europejskiej, entuzjazmu i marzeń ojców założycieli, mężów stanu, którzy potrafili wykraczać spojrzeniem poza swoje czasy, poza granice państwowe i doraźne potrzeby, tworząc dyplomację zdolną do odbudowania jedności, a nie pogłębiania rozłamów". Przytoczył słowa Roberta Schumana z 1950 roku: "Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw". - Na obecnym etapie historii, niebezpieczeństw jest wiele. Zastanawiam się jednak, myśląc między innymi o udręczonej Ukrainie, gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju? - zapytał Franciszek. Wyraził przekonanie, że Europa 27 państw, która "powstała w celu budowania mostów między narodami, potrzebuje wkładu wszystkich, bez umniejszania wyjątkowości kogokolwiek".

Papież Franciszek z wizytą na Węgrzech PAP/EPA/SZILARD KOSZTICSAK

Po spotkaniu z władzami papież uda się na odpoczynek do nuncjatury apostolskiej, gdzie będzie nocował w czasie wizyty w Budapeszcie w dzielnicy Hegyvidek. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty o godzinie 17 papież odwiedzi bazylikę św. Stefana, pierwszego króla Węgier i patrona Budapesztu. Tam spotka się z episkopatem, duchowieństwem, katechetami i wygłosi przemówienie.

Franciszek będzie w stolicy Węgier do niedzieli.

Papież pierwszy raz tak blisko wojny

Według watykanistów Franciszek może w czasie tej wizyty podjąć próbę działań na rzecz pokoju na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. Komentatorzy zaznaczają, że Węgry popierają suwerenną Ukrainę, ale jednocześnie utrzymują nadal ekonomiczne relacje z Moskwą.

Jak podkreśla się w Budapeszcie, papież przybył po raz pierwszy do kraju graniczącego z Ukrainą, odkąd została zaatakowana przez Rosję, i zarazem do centrum Europy, zranionej przez wojnę. Tych akcentów oczekuje się w jego wystąpieniu.

Ostatni raz papież Franciszek pojawił się na Wegrzech 12 września 2021 roku. Papież przybył wtedy do węgierskiej stolicy tylko na siedem godzin, by odprawić mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Spotkał się też wtedy między innymi z premierem Viktorem Orbanem.

Papież Franciszek spotkał się w piątek m.in. z wicepremierem Węgier Zsolt Semjen PAP/EPA/SZILARD KOSZTICSAK

