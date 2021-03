Samolot z papieżem wystartował. Historyczna podróż Franciszka

Papież Franciszek w piątek rano opuścił Rzym i udał się do Iraku, gdzie spędzi cztery dni. To pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego na tych ziemiach i zarazem najniebezpieczniejsza podróż w dotychczasowym pontyfikacie Argentyńczyka.

Samolot linii AIitalia z papieżem Franciszkiem na pokładzie wystartował z Rzymu koło godziny 7:30 rano. Na pokładzie znalazła się także papieska świta oraz około 75 dziennikarzy. Lot do Bagdadu ma potrwać 4,5 godziny. Lądowanie w stolicy Iraku przewidziane jest na godzinę 12 czasu polskiego. Samolot z papieżem przeleci nad Grecją, Cyprem, Izraelem i Jordanią. Zgodnie z tradycją Franciszek wystosuje do przywódców tych krajów depesze z pozdrowieniami.

Wizyta papieża w Iraku potrwa do 8 marca.

Franciszek jest pierwszym w historii papieżem, który odwiedzi Irak. To jego 33. zagraniczna pielgrzymka i w związku z pandemią odbędzie się w reżimie sanitarnym. Została tak zorganizowana, aby unikano tłumów i by wszędzie przestrzegane były reguły dystansu, obowiązek maseczek i by wszystko było zgodne z przepisami o walce z koronawirusem. Niemal wszyscy Irakijczycy zobaczą papieża w telewizji, a nie na ulicach. W kraju obowiązuje szereg restrykcji z powodu notowanego ostatnio wzrostu zakażeń.