"Obowiązek wobec tej umęczonej od wielu lat ziemi". Franciszek jako pierwszy papież w historii odwiedza Irak

Tuż przed południem czasu polskiego samolot z papieżem Franciszkiem na pokładzie wylądował w Bagdadzie. To pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w Iraku i zarazem najniebezpieczniejsza podróż w dotychczasowym pontyfikacie Argentyńczyka.

Samolot linii AIitalia z papieżem Franciszkiem na pokładzie wystartował z Rzymu koło godziny 7:30 rano. Na pokładzie znalazła się także papieska świta oraz około 75 dziennikarzy. Lot do Bagdadu trwał około 4,5 godziny. Maszyna wylądowała w stolicy Iraku tuż przed godziną 12 czasu polskiego. Samolot z papieżem przeleciał nad Grecją, Cyprem, Izraelem i Jordanią. Zgodnie z tradycją Franciszek wystosował do przywódców tych krajów depesze z pozdrowieniami.

Franciszek jest pierwszym w historii papieżem, który odwiedza Irak. To jego 33. zagraniczna pielgrzymka i w związku z pandemią odbywa się w reżimie sanitarnym. Została tak zorganizowana, aby unikano tłumów i by wszędzie przestrzegane były reguły dystansu, obowiązek maseczek i by wszystko było zgodne z przepisami o walce z koronawirusem. Niemal wszyscy Irakijczycy zobaczą papieża w telewizji, a nie na ulicach. W kraju obowiązuje szereg restrykcji z powodu notowanego ostatnio wzrostu zakażeń.

Wizyta papieża w Iraku potrwa do 8 marca.

Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Iraku PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu

Witając się w maseczce ochronnej z dziennikarzami na pokładzie samolotu na początku pierwszej pielgrzymki po 15 miesiącach przerwy z powodu pandemii papież podkreślił, że jest zadowolony, iż może wznowić podróże. - Dziękuję, że mi towarzyszycie -dodał zwracając się do ponad 70 wysłanników mediów z 15 krajów.

Papież mówił, że swoją podróż do Iraku uważa za "obowiązek wobec tej umęczonej od wielu lat ziemi".

Dodał, że musi przestrzegać zaleceń sanitarnych i dlatego nie może podawać ręki. Jak zaznaczył, postanowił przejść między rzędami w samolocie i powitać w ten sposób wszystkich. Tym razem wysłannicy mediów pozostali na swoich miejscach, a papież nachylał się nad każdym i zamieniał kilka słów. Powitanie z Franciszkiem przypominało zatem wszystkie poprzednie.

Od hiszpańskiej dziennikarki papież otrzymał fotokopie ogłoszenia opublikowanego w irackim mieście Karakosz, które było okupowane przez tak zwane Państwo Islamskie. Podano w nim cennik jazydzkich i chrześcijańskich niewolnic sprzedawanych przez dzihadystów na tamtejszym targu. Dziewczynki sprzedawano za 172 dolary, dojrzałe kobiety za 43. W reakcji na to Franciszek powiedział: - Niestety to dzieje się dzisiaj w Europie z powodu problemu handlu ludźmi. To jest tragedia.

Papież w drodze z lotniska Reuters

Plan papieskiej wizyty

Po przylocie do Bagdadu i ceremonii powitania na lotnisku papież przeprowadził rozmowę z premierem Iraku Mustafą al-Kadhimim. Oficjalna uroczystość powitania odbędzie się następnie w Pałacu Prezydenckim, gdzie Franciszka podejmie prezydent Barham Salih.

Także w pałacu papież spotka się z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego, do których wygłosi przemówienie. Wieczorem Franciszek spotka się z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia.

Irak przygotowuje się do wizyty papieża Franciszka MURTAJA LATEEF/PAP/EPA

Podczas wizyty trwającej do poniedziałku papież pojedzie do miasta Nadżaf, gdzie złoży wizytę przywódcy irackich szyitów, ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu. Weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym na Równinie Ur - ziemi Abrahama. W Irbilu w Kurdyjskim Okręgu Autonomicznym odprawi mszę na stadionie. Pojedzie do Mosulu i miasta Karakosz na Równinie Niniwy, gdzie spotka się z chrześcijanami z tych terenów zniszczonych przez dżihadystyczne Państwo Islamskie.

"Jadę błagać o przebaczenie i pojednanie"

W przeddzień podróży papież powiedział w przesłaniu do mieszkańców tego kraju, że przybędzie tam jako pielgrzym pokoju, nadziei i braterstwa, by błagać Boga o przebaczenie i pojednanie po latach wojny i terroryzmu. W orędziu ogłoszonym w czwartek w Watykanie papież Franciszek zapewnia Irakijczyków: "Bardzo pragnę spotkać się z wami, zobaczyć wasze twarze i odwiedzić waszą ziemię, starożytną i nadzwyczajną kolebkę cywilizacji".

- Przybywam jako pielgrzym, jako pielgrzym pokutujący, by błagać Pana o przebaczenie i pojednanie po latach wojny i terroryzmu, prosić Boga o pocieszenie dla serc i o uleczenie ran - oświadczył Franciszek. Dodał, że przyjedzie jako pielgrzym pokoju, by powtórzyć słowa „wszyscy braćmi jesteście” z Ewangelii według świętego Mateusza.

Irak szykuje się na wizytę papieża Franciszka PAP/EPA/MURTAJA LATEEF

- Przybywam jako pielgrzym pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnego podążania, także z braćmi i siostrami innych tradycji religijnych, w duchu Ojca Abrahama, który łączy w jedną rodzinę muzułmanów, żydów i chrześcijan - stwierdził papież. Podkreślił, że iraccy chrześcijanie dali świadectwo wiary podczas najtrudniejszych prób.

Chrześcijanie w Iraku

Według szacunków przywódców irackich społeczności chrześcijańskich w tym kraju żyje ok. 250 tys. chrześcijan - informował Departament Stanu USA w wydanym w 2020 r. raporcie na temat wolności religijnej na świecie. Około 67 proc. chrześcijańskiej społeczności Iraku to wierni Kościoła chaldejskiego, jednego z katolickich Kościołów wschodnich. Chaldejscy katolicy przyjęli doktrynę katolicką i uznają zwierzchność papieża, sprawują jednak liturgię w rycie chaldejskim.

W ten sam sposób modlą się członkowie Asyryjskiego Kościoła Wschodu (nestorianie), którzy stanowią blisko 20 proc. chrześcijańskich mieszkańców Iraku. Nestorianizm został uznany przez resztę społeczności chrześcijańskiej za herezję na soborze efeskim w 431 roku.

Irak zamieszkują także mniejsze społeczności chrześcijańskie. Pośród nich są wierni Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, jednego z grupy Kościołów orientalnych, który oddzielił się od głównego nurtu chrześcijaństwa nie przyjmując uchwał soboru chalcedońskiego w 451 r. W kraju są też wyznawcy prawosławia skupieni wokół jednej z diecezji Patriarchatu Antiocheńskiego.

W Iraku działają także katolickie diecezje obrządków rzymskiego, greckiego, ormiańskiego i syryjskiego oraz wspólnoty protestanckie.

Społeczność chrześcijańska w Iraku należy do najstarszych na świecie. Według tradycji naukę Chrystusa na te tereny przyniósł św. Tomasz Apostoł, który miał również założyć pierwsze chrześcijańskie gminy w Indiach. Chociaż od czasu najazdu Arabów w VII w. największą religią na terenie dzisiejszego Iraku jest islam, jeszcze do niedawna chrześcijanie stanowili poważny odsetek mieszkańców tego państwa.

