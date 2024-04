Papież weźmie udział w szczycie G7. Po raz pierwszy w historii

- To pierwszy raz w historii, kiedy papież weźmie udział w pracach G7 - powiedziała Meloni.

Meloni o tematach szczytu

Szefowa rządu Włoch wymieniła zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją wśród tematów włoskiego przewodnictwa w "siódemce". W nagraniu wideo premier Meloni powiedziała, że włoska prezydencja w G7 chce podkreślić wartość stanowiska Stolicy Apostolskiej w sprawie sztucznej inteligencji i zwrócić na to uwagę innych liderów przy okazji szczytu G7. Ponadto szefowa włoskiego rządu oświadczyła, że G7 "potwierdzi poparcie dla Ukrainy i będzie kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" w tym kraju. - Zajmiemy się także konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zaangażujemy się, by nie dopuścić do eskalacji oraz przywrócić pokój, stabilność i bezpieczeństwo w całym tym regionie - oświadczyła premier.