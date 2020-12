Papież: niektórych norm nie można już przełożyć, nie okradajmy kolejnych pokoleń

Papież Franciszek ogłosił w sobotę, że Watykan zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Biskup Rzymu zaapelował do wszystkich państw o wypracowanie strategii z takim celem. - Nie okradajmy nowych pokoleń z nadziei na lepszą przyszłość - oświadczył papież.