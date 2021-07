Papież w szpitalu. Przejdzie operację

Papież Franciszek udał się do rzymskiej kliniki Gemelli na zaplanowany zabieg chirurgiczny - podało w niedzielę biuro prasowe Watykanu. Operacja odbędzie się jeszcze dzisiaj.

To pierwszy raz, gdy Franciszek trafił do szpitala od jego wyboru w 2013 roku. Jak pisze Reuters, stan zdrowia 84-letniego papieża wydaje się być dobry. Zauważalna przypadłość, z którą się zmaga to rwa kulszowa powodująca m.in. ból w nogach. Czasami brakuje mu też tchu, bo w młodości na skutek choroby usunięto mu część płuca.