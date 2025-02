Szef włoskiego episkopatu o stanie zdrowia papieża

Franciszek spędził w szpitalu spokojną noc - poinformował Watykan w komunikacie o stanie zdrowia papieża. Dodano, że zjadł już śniadanie w czwartek rano. Przewodniczący włoskiego episkopatu kardynał Matteo Zuppi przekazał, że informacje napływające ze szpitala wskazują na to, że papież wraca do pełni zdrowia. Ojciec Święty hospitalizowany jest od tygodnia. Lekarze zdiagnozowali u niego kilka dni temu obustronne zapalenie płuc.

W czwartek szef włoskiego episkopatu w rozmowie z dziennikarzami wydał oświadczenie o stanie zdrowia głowy Kościoła. - Wszyscy martwimy się o papieża, ale to, co się mówi, opisuje, jak faktycznie jest. (...) To, że papież zjadł śniadanie, przeczytał gazety, przyjął kilka osób oznacza, że zmierza w kierunku pełnego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko - powiedział.