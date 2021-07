Watykan: papież przeszedł pomyślnie operację

Przed północą pojawił się komunikat Stolicy Apostolskiej. Przekazano w nim, że operacja przebiegła pomyślnie i została przeprowadzona w ogólnym znieczuleniu. Nie wiadomo, ile czasu Franciszek spędzi w szpitalu. Według źródeł włoskiej agencji Ansa w klinice, będzie to prawdopodobnie pięć dni.

Klinika Gemelli znajduje się w Rzymie. Według Ansy papież przyjechał do szpitala tylko z kierowcą i bliskim współpracownikiem, a o jego przyjeździe nie wiedział nikt z chorych i zdecydowana większość personelu. Franciszek jest drugim po Janie Pawle II papieżem hospitalizowanym w tej klinice. Źródła szpitalne podały, że Franciszek otrzymał ten sam pokój, w którym leżał polski papież.

To pierwszy raz, gdy Franciszek trafił do szpitala od jego wyboru w 2013 roku. Jak pisze Reuters, stan zdrowia 84-letniego papieża wydaje się być dobry. Zauważalna przypadłość, z którą się zmaga to rwa kulszowa powodująca m.in. ból w nogach. Czasami brakuje mu też tchu, bo w młodości na skutek choroby usunięto mu część płuca.