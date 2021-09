Papież Franciszek w Słowacji. Spotkanie z Zuzaną Czaputovą i przemówienie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

W czasie poniedziałkowej wizyty w Bratysławie papież Franciszek wygłosił przemówienie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. - Doprawdy jestem w krainie środka, która widziała już tak wiele przemian - powiedział. Podczas spotkania z duchowieństwem w katedrze świętego Marcina stwierdził, że "Kościół nie jest fortecą i zamkiem położonym wysoko, który patrzy na świat z dystansem".

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego papież wygłosił przemówienie do 250 przedstawicieli władz kraju, organizacji społecznych, świata kultury, przedsiębiorców i korpusu dyplomatycznego.

Wcześniej odbyła się oficjalna ceremonia powitania Franciszka. Przed pochodzącym z XVIII wieku pałacem czekała na papieża prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. Następnie oboje przeszli do Złotej Sali na prywatną rozmowę.

Papież w Bratysławie LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Wizyta Franciszka w Słowacji

Czaputova podkreśliła, że dla przyszłości chrześcijaństwa w Słowacji znaczenie ma sposób, w jaki papież przedstawia przekaz Ewangelii: "nie tylko jako dziedzictwo ojców, ale także jako sposób na przekształcenie naszej teraźniejszości i wskazanie na przyszłość.

- Sposób głoszenia Ewangelii i osobisty przykład moralny docierają do ludzi daleko poza widzialnymi granicami Kościoła katolickiego - powiedziała. Jak dodała, Franciszek wzywa do "pokory, miłosierdzia i powszechnego braterstwa, do nowej kultury politycznej i nowej etyki w gospodarce”.

Zaznaczyła też, że papież w swoich encyklikach przestrzega przed największymi zagrożeniami naszych czasów - populizmem, narodowym egoizmem, fundamentalizmem i fanatyzmem - oraz sprzeciwia się "tym, którzy chcą wykorzystać religię do celów politycznych".

Zuzana Czaputova i papież Franciszek LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Papież: przybyłem jako pielgrzym do młodego kraju

- Przybyłem jako pielgrzym do młodego kraju o wielowiekowej historii, do ziemi głębokich korzeni leżącej w sercu Europy. Doprawdy, jestem w krainie środka, która widziała już tak wiele przemian - mówił w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Franciszek.

- Aż po współczesność zdołaliście, pośród wielu prób, zintegrować się i wyodrębnić w sposób zasadniczo pokojowy - powiedział Franciszek i dodał, nawiązując do rozpadu Czechosłowacji, że "28 lat temu świat podziwiał bezkonfliktowe narodziny dwóch niepodległych państw".

Papież mówił o potrzebie braterstwa, aby promować integrację, która jest coraz bardziej niezbędna. - Jest ona pilnie potrzebna teraz, w czasie, gdy po wielu trudnych miesiącach pandemii nadchodzi wytęsknione ożywienie gospodarcze, któremu sprzyjają plany odbudowy Unii Europejskiej - stwierdził Franciszek. Przestrzegł przed uleganiem pośpiechowi i pokusie zysku, co może wywołać "przejściową euforię, która zamiast jednoczyć, dzieli".

- Oby ten kraj w czasie, gdy na różnych frontach trwają walki o dominację, potwierdzał swoje przesłanie integrowania i pokoju, a Europa oby wyróżniała się solidarnością, która przekraczając jej granice, może na nowo wprowadzić ten kontynent do centrum historii - apelował. Zachęcał Słowaków do pielęgnowania braterskich postaw i uczuć, a jako wzór podał Cyryla i Metodego. Jak zauważył, stałość ich wiary przekładała się na spontaniczną otwartość. - Jest to dziedzictwo, do którego podjęcia jesteście wezwani, abyście i w obecnym czasie byli znakiem jedności - wskazał Franciszek.

Papież przed katedrą świętego Marcina w Bratysławie LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Potrzeba gościnności

Ojciec Święty położył nacisk na potrzebę gościnności, której słowiańskim wyrazem jest oferowanie gościom chleba i soli. Apelował też o troskę o najsłabszych i o to, by nikt nie był piętnowany ani dyskryminowany. - Trzeba starać się budować przyszłość, w której prawa będą stosowane jednakowo wobec wszystkich, w oparciu o sprawiedliwość, która nigdy nie jest na sprzedaż - oświadczył papież.

Mówił, że należy podjąć poważną walkę z korupcją, a w pierwszej kolejności promować i upowszechnić praworządność. - Życzę wam, abyście nigdy nie pozwolili, żeby aromatyczne smaki waszych najlepszych tradycji zostały zepsute przez powierzchowność konsumpcji i zysków materialnych ani przez kolonizację ideologiczną - powiedział papież Słowakom.

Nawiązując do lat komunizmu, podkreślił, że wiele uwięzionych znakomitych osobistości pozostało wolnymi wewnętrznie i dało dobitne wzorce odwagi, konsekwencji i oporu wobec niesprawiedliwości, a przede wszystkim przebaczenia.

Franciszek zwrócił też uwagę na piękno Tatr. - Tam, pośród lasów i szczytów, które sięgają nieba, Bóg wydaje się bliższy, a stworzenie objawia się jako nietknięty dom, który na przestrzeni wieków gościł tak wiele pokoleń. Wasze góry łączą w jeden łańcuch różnorodne szczyty i krajobrazy, przekraczają granice kraju, by łączyć w pięknie różne narody - powiedział.

Papież w katedrze świętego Marcina VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Spotkanie z duchowieństwem

Podczas spotkania z duchowieństwem w katedrze świętego Marcina papież wyraził przekonanie, że "Kościół nie jest fortecą, potentatem, zamkiem położonym wysoko, który patrzy na świat z dystansem". - Kościół jest wspólnotą, która pragnie pociągać ludzi do Chrystusa z radością Ewangelii - dodał.

- Proszę, nie ulegajmy pokusie przepychu, światowej wielkości! Kościół musi być pokorny jak Jezus, który ogołocił się ze wszystkiego, który stał się ubogim, aby nas ubogacić - wskazywał Franciszek. Mówił, że "piękny jest Kościół pokorny, który nie odgradza się od świata i nie patrzy na życie z dystansem, ale w nim przebywa". - Wyzbądźmy się nadmiernej troski o siebie samych, o nasze struktury, o to, jak postrzega nas społeczeństwo - apelował.

Przywołał postać prześladowanego w czasach komunizmu kardynała Jana Chryzostoma Korca, zmarłego w 2015 roku.

- Uderzył mnie pewien szczegół z historii kardynała Korca. Był kardynałem jezuitą, prześladowanym przez reżim, więzionym, zmuszanym do ciężkiej pracy, aż zachorował. Kiedy przybył do Rzymu na Jubileusz 2000 roku, wszedł do katakumb i zapalił lampkę w intencji swoich prześladowców, prosząc o miłosierdzie dla nich. To jest Ewangelia - oświadczył papież wśród braw.

Wierni na ulicach Bratysławy LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Opowieść o liście

Odchodząc od tekstu przygotowanego wystąpienia, Franciszek opowiedział także o liście, jaki otrzymał od biskupa na temat jednego z nuncjuszy. Jak ujawnił, biskup napisał mu: "Byliśmy 400 lat pod okupacją Turków, 50 lat w komunizmie, ale siedem lat z tym nuncjuszem to było coś gorszego".

Zwracając się do duchownych, żartobliwie skrytykował 50-minutowe kazania z komentarzami, których ludzie nie rozumieją. Kazanie - mówił - nie może trwać dłużej niż 10 minut, bo po ośmiu minutach ludzie tracą uwagę.

Papież, który przybył do katedry z Pałacu Prezydenckiego, podkreślił następnie, że powiedział szefowej państwa Zuzanie Czaputovej, że "Słowacja jest poezją".

