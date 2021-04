Papież: szczepionki powinny być uważane za powszechne dobro wspólne

Obecny kryzys jest sprzyjającą okazją do tego, by przemyśleć relacje między osobą a ekonomią - napisał papież Franciszek w liście do uczestników XXVII Szczytu Iberoamerykańskiego. "Przy różnych okazjach podkreślałem, że musimy wyjść z pandemii lepsi, niż byliśmy przed nią" – podkreślił.