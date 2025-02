Kuzynka papieża Franciszka o jego stanie zdrowia

Kuzynka o rozmowie z papieżem

Carla Rabezzana wyznała, że stale modli się o swojego kuzyna. Jak mówi, robi to zawsze, nawet gdy czuje się on dobrze, ale teraz, od czasu jego hospitalizacji, "nasila swoje modlitwy". 93-latka liczy, że lekarze zatrzymają Franciszka w szpitalu "tak długo, aż do końca wyzdrowieje". Ale jak dodaje, "on na pewno będzie próbował wypisać się wcześniej".