"Nie możecie go uważać za wzór". Papież skrytykował założyciela Legionu Chrystusa

Największy przestępca we współczesnej historii Kościoła

16.05 | Kościołowi coraz trudniej milczeć, papież Franciszek zaostrza przepisy dotyczące walki z pedofilią wśród duchownych, a do Polski wysyła swojego emisariusza, arcybiskupa - specjalistę od rozwiązywania tego problemu. Decyzja o tym zapadła w zeszłym roku. U nas w programie "Demon w Watykanie". To tytuł książki o Marcelu Degollado - twórcy Legionu Chrystusa, jednego z najbardziej prężnych katolickich zakonów. To porażająca historia księdza bigamisty, który miał dwie żony, pedofila, który molestował też swoje dzieci i gwałciciela zakonnic i kleryków. Księdza, który mimo to przez blisko 70 lat był bardzo szanowanym duchownym, także przez papieży, w tym Jana Pawła II. Watykan ostatecznie potwierdził, że miał wiedzę o tym, co robił Degollado, choć nigdy nie postawił go przed sądem. Magdalenie Raczkowskiej-Kazek opowiada o tym m.in. jeden z jego głównych oskarżycieli - ksiądz, który sprzeciwiając się bezczynności Kościoła w tej sprawie, porzucił kapłaństwo.

tvn24