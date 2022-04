Papież Franciszek skorzystał z podnośnika, by dostać się na pokład samolotu. Rzecznik Watykanu wyjaśnia

Papież Franciszek po raz pierwszy od początku pontyfikatu skorzystał z podnośnika, by dostać się na pokład samolotu, którym poleciał w sobotę na Maltę. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni wyjaśnił, że to dlatego, by "uniknąć niepotrzebnego wysiłku". Papież, jak podała agencja Reutera, cierpi na rwę kulszową.