Papież spotkał się z włoskimi biskupami. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami

Papież pojechał po południu do jednego z rzymskich hoteli na trwające do czwartku nadzwyczajne zebranie Konferencji Episkopatu. Ściśle prywatne spotkanie trwało około dwóch godzin. Franciszek rozdał obecnym obrazek z wizerunkiem Jezusa jako Dobrego Pasterza i z tekstem "Błogosławieństwa Biskupa".

Głosi on między innymi: "Błogosławiony biskup, który nie boi się zalać swego oblicza łzami po to, aby w nich odbił się ból ludzi, trudy kapłanów, znajdując w uścisku z cierpiącym pocieszenie Boże".

Przesłanie papieża do włoskich biskupów

"Błogosławiony biskup, który ma serce do ubóstwa świata, który nie boi się ubrudzić sobie rąk błotem ludzkiej duszy, by znaleźć złoto Boga, który nie gorszy się grzechem i słabością innych, bo jest świadom swojego własnego ubóstwa" - to kolejne słowa - wezwanie skierowane do hierarchów.