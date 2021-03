W deszczu, sam na pustym placu, prosił Boga o ustanie pandemii. Mija rok od historycznej modlitwy papieża

To także tytuł książki, wydanej przez Dykasterię ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, która zawiera fotografie i teksty, ilustrujące gesty i słowa papieża podczas nadzwyczajnego nabożeństwa modlitewnego "Urbi et Orbi" i błogosławieństwa, jakiego udzielił podczas koronawirusowego lockdownu 27 marca 2020 roku.

Papieska modlitwa odbyła się w dniu, w którym we Włoszech z powodu COVID-19 zmarło prawie tysiąc osób.

"Byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie"

- Uświadomiliśmy sobie, że płyniemy w jednej łodzi, wszyscy słabi i zagubieni, ale jednocześnie liczący się i potrzebni, wszyscy wezwani, aby wspólnie wiosłować - mówił wtedy Franciszek, którego słowa przypomniano we wpisie na Twitterze.

Samotny papież podczas Urbi et Orbi Reuters

"Szedłem samotnie, myśląc o samotności tak wielu ludzi"

Książka pod tytułem "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" zawiera także refleksje papieża rok po historycznej modlitwie na placu św. Piotra. Franciszek ujawnia, o czym myślał, gdy w milczeniu wchodził po schodach, prowadzących do Bazyliki.

- Szedłem samotnie, myśląc o samotności tak wielu ludzi. Ta myśl, w mojej głowie i moim sercu, obejmowała każdego człowieka - wyznał papież. Mówił o "ludziach zjednoczonych w dystansie", a także o stojącej na pustym placu rzeźbie, przedstawiającej łódź z migrantami, która go zainspirowała. Pomyślał, że w obliczu pandemii "wszyscy jesteśmy na łodzi". - Cały dramat rozgrywa się przed łodzią: plaga, samotność w ciszy - wskazał Franciszek. - Wszyscy byli zjednoczeni: ludzie, ta łódź. I wszyscy cierpieli - dodał.

Zapytany, co dało mu siłę w tamtym trudnym dla świata momencie, odparł: - Całowanie stóp ukrzyżowanego Chrystusa zawsze daje mi nadzieję.

- On wie wszystko o kwarantannie, bo przybili mu stopy gwoździami, by go tam zatrzymać. Stopy Jezusa są kompasem dla ludzi, kiedy należy iść, a kiedy stać w miejscu - mówił Franciszek.