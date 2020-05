Wyznawcy różnych religii modlą się w intencji ustania pandemii. "Niech Bóg zmiłuje się nad nami"

14 maja jest dniem modlitwy i postu wyznawców różnych religii w intencji ustania pandemii i przezwyciężenia jej konsekwencji. - Dzisiejsza modlitwa powinna skłonić nas do refleksji nad innymi pandemiami: głodu, wojny, dzieci bez edukacji - wskazał papież Franciszek w czasie czwartkowej mszy świętej.

Na początku maja Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa wezwał wyznawców wszystkich religii do modlitwy o ustanie pandemii COVID-19 i przezwyciężenie jej konsekwencji. Komitet ten reprezentuje sygnatariuszy Deklaracji o Powszechnym Braterstwie podpisanej przez papieża i wielkiego imama kairskiego uniwersytetu Al-Azhar w lutym 2019 roku w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Inicjatywę tę poparł Franciszek, który 3 maja, zwracając się do wiernych po modlitwie Regina Coeli, powiedział: - Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu, by błagać Boga o wspomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii.

O znaczeniu tej inicjatywy papież mówił w czwartek podczas porannej mszy świętej w Domu Świętej Marty podkreślając, że jest to dzień modlitwy i postu, by "prosić Boga o miłosierdzie i litość w tym tragicznym momencie pandemii". - Wszyscy jesteśmy braćmi - dodał papież, przypominając, że słowa te powtarzał święty Franciszek z Asyżu.

- Dlatego my, mężczyźni i kobiety każdego wyznania religijnego, łączymy się dzisiaj w modlitwie i pokucie, by prosić o łaskę wyzdrowienia z tej pandemii - powiedział Franciszek. Podkreślił, że taka wspólna modlitwa "to nie relatywizm religijny". W homilii przekazał, że pandemia nadeszła jak "powódź". - Nie spodziewaliśmy się jej - zauważył.