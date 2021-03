"Struktury grzechu mylą wiarę z bałwochwalstwem"

Papież Franciszek nazwał "strukturami grzechu" mafie działające w różnych częściach świata. W czasie niedzielnego kazania podkreślał, że obecnie bogacą się one, wykorzystując pandemię COVID-19. - Dzisiaj ponawiamy nasze zobowiązanie przeciwko mafiom – oświadczył Franciszek. Z powodu obowiązującego we Włoszech lockdownu plac Świętego Piotra był pusty.

Zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego Franciszek powiedział, że "dzisiaj we Włoszech obchodzony jest dzień pamięci i zobowiązań ku czci niewinnych ofiar mafii". - Są one obecne w różnych częściach świata i wykorzystując pandemię, wzbogacają się poprzez korupcję - mówił Franciszek.