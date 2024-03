"Czasami czujemy, że wejście do naszego serca jest obciążone nagrobnym kamieniem"

W homilii Franciszek nawiązał do obrazu grobu Jezusa, przykrytego kamieniem. Przywołał pytanie kobiet z Ewangelii według świętego Marka: "Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?".

Jak mówił papież, "ten kamień, będąc przeszkodą nie do pokonania, był symbolem tego, co niewiasty nosiły w swoich sercach, kresu ich nadziei".

- Nam też może się to przydarzyć. Czasami czujemy, że wejście do naszego serca jest obciążone nagrobnym kamieniem, który tłumi życie, gasząc ufność, więżąc nas w grobowcu lęków i goryczy, blokując drogę do radości i nadziei - zaznaczył. Są to - ocenił - "głazy śmierci".