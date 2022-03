Papież Franciszek podziękował Polakom za pomoc uchodźcom

Papież Franciszek na audiencji w Środę Popielcową mówił o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziękował Polakom za pomoc uchodźcom. - Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię - powiedział.

Papież podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie zwracał się do pielgrzymów. Poruszył temat wojny na Ukrainie i dziękował Polakom za pomoc uchodźcom. - Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców, uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię - mówił Franciszek.

Papież przekazał, że czytający po polsku streszczenie katechezy franciszkanin pochodzi z Ukrainy. To ojciec Marek Viktor Gongalo, pracujący w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. - Ten brat franciszkanin, który jest lektorem w języku polskim, to Ukrainiec. Jego rodzice w podeszłym wieku są w tej chwili w podziemnym schronie, chroniąc się przed bombami koło Kijowa, a on nadal pełni swoją służbę tu z nami - powiedział.