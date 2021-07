Sześć godzin na Węgrzech i cztery dni na Słowacji. Jest plan podróży papieża

Z ogłoszonego w Watykanie programu podróży papieża Franciszka do stolicy Węgier wynika, że wizyta głowy Kościoła katolickiego potrwa około sześciu godzin. Papież wybierze się 12 września do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i na Słowację. Cała podróż ma potrwać do 15 września.