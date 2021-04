"Pedofilia jest głębokim złem, które trzeba wykorzenić"

Franciszek położył nacisk na konieczność "większej świadomości dramatu i zasięgu seksualnego wykorzystywania nieletnich" oraz krzewienia "bardziej skutecznej współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, by wykorzenić to głębokie zło". Papież wyraził też wdzięczność za stale podejmowane wysiłki na rzecz tego, by "przywrócić godność i nadzieję ofiarom wykorzystywania".

"Programy pomocy ofiarom głównymi elementami naszego życia"

Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich kardynał Sean O'Malley podziękował ofiarom pedofilii za to, że opowiadają o swoich doświadczeniach. - To dzięki waszej odwadze ochrona dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz programy pomocy ofiarom stają się głównymi elementami we wszystkich aspektach naszego życia - dodał metropolita Bostonu, cytowany przez portal Vatican News. Zaznaczył, że w Kościele jest jeszcze wiele do zrobienia.