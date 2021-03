"Widzieć albo nie widzieć, oto jest pytanie!". Papież reaguje na "dramat naszych czasów"

Nie można wyjść z takich kryzysów jak zmiany klimatyczne czy pandemia COVID-19, koncentrując się na indywidualizmie, ale tylko dzięki byciu razem, spotkaniom, dialogowi i współpracy - napisał papież Franciszek. Zaapelował do wiernych, by nie pozostawali "ślepymi na zniszczenia spowodowane zmianami klimatycznymi i masową migrację, jakie mogą one wywołać". By zilustrować swoje wezwanie, posłużył się przerobionym cytatem z "Hamleta" Williama Shakespeare'a - "Widzieć albo nie widzieć, oto jest pytanie".

Do spraw tych papież odniósł się we wstępie do dokumentu wydanego przez Dykasterię do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka, a dotyczącego opieki duszpasterskiej nad ludźmi zmuszonymi do migracji z powodu zmian klimatycznych. "Proponuję zaadaptować słynne 'być albo nie być' Hamleta i potwierdzić: 'Widzieć albo nie widzieć, oto jest pytanie!'. Wszystko zaczyna się od widzenia każdego z nas, tak, mojego i twojego" - zwrócił uwagę Franciszek.