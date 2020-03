Papież odwołał udział w rekolekcjach. Na modlitwie Anioł Pański kasłał

Z powodu przeziębienia papież Franciszek musiał odwołać swój udział w rekolekcjach wielkopostnych pod Rzymem. Miał na nie pojechać do miasteczka Ariccia w niedzielę po południu ze współpracownikami z Kurii Rzymskiej.

O swej decyzji papież poinformował wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański. - Proszę was, byście pamiętali w modlitwie o rekolekcjach Kurii Rzymskiej, które rozpoczną się dziś wieczorem w Ariccii. Niestety przeziębienie zmusiło mnie do tego, bym w tym roku w nich nie uczestniczył - zwrócił się do ludzi zebranych na placu Świętego Piotra.