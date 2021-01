"Żadnych ustępstw wobec tych, którzy chcą głosić katechezę niezgodną z nauczaniem Kościoła"

Papież Franciszek podczas sobotniego spotkania z przedstawicielami sekcji katechetycznej Konferencji Episkopatu Włoch podkreślił, że "sobór to nauczanie Kościoła".

- Albo jesteś z Kościołem i dlatego podążasz za soborem, albo, jeśli tego nie robisz albo interpretujesz go na swój sposób, jak sam chcesz, nie jesteś z Kościołem - oświadczył.

Sobór Watykański II został zainaugurowany 11 października 1962 roku, a w jego otwarciu udział wzięło 2500 ojców soborowych. Po raz pierwszy w historii 18 niekatolickich Kościołów przysłało do Rzymu swych oficjalnych obserwatorów. Celem soboru była odnowa i dostosowanie Kościoła katolickiego do warunków współczesnych.

Sobór Watykański II

- Przychodzi mi na myśl grupa biskupów, którzy po Soborze Watykańskim I odeszli; grupa świeckich, różne grupy które odeszły po to, by kontynuować "prawdziwą doktrynę" - zaznaczył Franciszek. Jak zauważył, mówili oni: "My jesteśmy prawdziwymi katolikami".