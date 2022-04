Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". "Bardzo nieszczęśliwy komunikacyjnie skrót"

Franciszek regularnie odnosi się do brutalności wojny. Nawołuje do wstrzymania bombardowania i pracy na rzecz pokoju. Jego ostatni wpis na ten temat - a właściwie jego ostatnie zdanie - wywołał kontrowersje. Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". - Nie ma wątpliwości, po której stronie bije jego serce. Niejednokrotnie mówił o cierpieniu narodu ukraińskiego - komentował ten wpis Tomasz Krzyżak z "Rzeczpospolitej". Publicysta Tomasz Terlikowski mówił, że "teologicznie do pewnego stopnia grzech każdego przyczynia się do wojny".

Choć Franciszek wielokrotnie apelował o pokój na Ukrainie, unika wskazywania, kto jest agresorem, za co bywa krytykowany. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudził wpis opublikowany w niedzielę na redagowanym w dziewięciu językach papieskim profilu Pontife. "Logika wojny znów się narzuca, ponieważ nie jesteśmy już przyzwyczajeni do myślenia w kategoriach pokoju. Jesteśmy uparci, jesteśmy zakochani w wojnach, w duchu Kaina" - czytamy najpierw. Kolejny wpis brzmi: "Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!". Oba wpisy opatrzono hasztagami "Pokój" i "Ukraina".

O ten ostatni wpis i postawę Franciszka wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę zapytaliśmy Tomasza Krzyżaka z "Rzeczpospolitej" i publicystę Tomasza Terlikowskiego.

Watykańska dyplomacja

- Ta logika jest bardzo mocno wpisana w całą dyplomację watykańską. Watykan, a razem z nim papież Franciszek, nie chce w ten sposób zamykać sobie drogi do ewentualnego stania się mediatorem w tym konflikcie - komentuje Krzyżak. Przypomina wcześniejsze konflikty, w tym wojnę na Bałkanach w latach 90. i reakcję Jana Pawła II na ten konflikt. - Tam też nie było czytelnego wskazania agresora. Nie było wymienianych państw czy ludzi, którzy za to odpowiadają. Zawsze w papieskich przesłaniach pojawiał się apel o pokój, o dialog, o pojednanie, o rozmowy pokojowe - wymienia. Wspominając poprzednie wypowiedzi papieża Franciszka, podkreśla: - Nie ma wątpliwości, po której stronie bije jego serce. - Niejednokrotnie mówił o cierpieniu narodu ukraińskiego - przypomina.

Istotne są tu też kontakty z cerkwią. Te, jak ocenił Krzyżak, są dla papieża bardzo ważne. - Patriarcha Cyryl jednoznacznie opowiada się po jednej stronie. Mogłoby się tu zrodzić zadrażnienie konfliktu. Relacje z cerkwią jakieś są, lepsze czy gorsze. A papież od początku pontyfikatu mówi o dialogu ekumenicznym - stwierdził.

Najnowszy wpis papieża może być według Krzyżaka odczytywany w dwóch kontekstach. - Wojna na Ukrainie jest nam bardzo bliska, jesteśmy z tym wszystkim bardzo emocjonalnie związani. Wpis będzie nas drażnił w sytuacji, gdy papież mówi, że wszyscy jesteśmy winni - przyznaje. Ale trzeba przy tym - jak mówi - czytać wpisy papieża jako zbiór, a nie pojedynczo. - W poprzednim wpisie papież napisał, że w jakiś sposób jesteśmy ogarnięci logiką wojny i że nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez konfliktów. A więc to zdanie, że "wszyscy jesteśmy winni" jest zdaniem logicznym i prawdziwym - ocenia, przywołując gospodarcze połączenia, w tym zakupy ropy i gazu od Rosji.

- Jeżeli wczytamy się w to, co mówi i co pisze papież Franciszek i zostawimy na chwilę emocje, zrobimy głębszą refleksję, to powinno się okazać, że papież ma bardzo bardzo dużo racji w tym, co pisze - mówi.

Krzyżak wspomina też adhortację apostolską "Evangelii gaudium" z początku pontyfikatu Franciszka.

- Papież mówi tam o sposobach rozwiązywania konfliktu, że są trzy sposoby podejścia do niego. Jeden z nich mówi, że można udawać, że w ogóle konfliktu nie ma. Drugi mówi o wejściu w niego i zamienieniu się w jego zakładnika. Trzecia możliwość, zdaniem papieża najważniejsza, to wejść w konflikt, rozeznać go, spróbować z niego wyciągnąć wnioski i spróbować zrobić to, co jest możliwe, aby go zakończyć i uczynić konflikt zarzewiem nowego procesu - tłumaczy.

Wobec konfliktu niektórzy po prostu dostrzegają go i idą dalej, tak jakby się nic nie stało, umywają od tego ręce, by dalej prowadzić swoje życie. Inni wkraczają w konflikt w ten sposób, że stają się jego więźniami, tracą horyzont, przerzucają na instytucje własne zamieszanie i niezadowolenie, przez co jedność staje się niemożliwa. Istnieje jednak trzeci sposób zmierzenia się z konfliktem, bardziej skuteczny: polega on na przyjęciu konfliktu, rozwiązaniu go i przemienieniu w ogniwo łączące z nowym procesem. «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój» (Mt 5, 9)

- Wejście w konflikt, rozeznanie się w nim i uczynienie z niego punktu wyjścia do czegoś nowego, to jest właśnie droga, którą papież idzie. Papież nie chce wejść w konflikt i stać się jego zakładnikiem - podsumowuje Krzyżak.

Nieszczęśliwy skrót

Publicysta Tomasz Terlikowski tłumaczy w rozmowie z nami, że poniedziałkowy wpis Ojca Świętego "to jest skrót, bardzo nieszczęśliwy komunikacyjnie, dłuższej wypowiedzi papieża z samolotu".

Mówił, że wypowiedź ta "nastąpiła po całej serii dziwnych, zaskakujących, symetrycznych wypowiedzi Stolicy Apostolskiej i samego Ojca Świętego" i w sytuacji, kiedy "papież tak naprawdę nigdy nie nazwał agresora". Niemniej - jego zdaniem - "jest do obrony".

Argumentuje, że "teologicznie do pewnego stopnia grzech każdego przyczynia się do wojny". Dlatego - wyjaśnia - na "najbardziej ogólnym poziomie" można byłoby mówić o odpowiedzialności każdego człowieka. - Natomiast niestety ten wpis jest kulminacją innych wypowiedzi papieskich, bardzo wielu i bardzo licznych - dodaje.

Odnosząc się do poniedziałkowego wpisu, Terlecki mówi, że "jeśli weźmiemy pod uwagę całość wypowiedzi, której on jest skrótem, to widzimy po raz kolejny papieski symetryzm". Wskazuje, że Franciszek mówił w samolocie dziennikarzom o współczuciu dla pokrzywdzonych, ale nie nazwał agresora.

Papież wrócił w niedzielę wieczorem do Rzymu z Malty. W samolocie odniósł się między innymi do swojej ewentualnej podróży na Ukrainę. - Gotowość zawsze jest. Nie ma odmowy. Jestem gotów - powiedział.

Przekazał też, że od dłuższego czasu planowane jest jego spotkanie z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem. Dodał, że "myśli się o Bliskim Wschodzie" jako miejscu rozmów.

"Cierpi z Ukraińcami, ale nie chce potępiać Rosji"

O postawie Franciszka wobec wojny pisał też Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź".

"Papież stanowczo potępia przemoc i agresję, mówi o okrucieństwie wojny (choć początkowo nie używał określenia 'wojna'), wzywa do modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie, wspiera słowami cierpiących Ukraińców, mówi o bezsensownej masakrze i okrutnej rzezi, wysłał swoich przedstawicieli do Ukrainy, dwukrotnie telefonicznie rozmawiał z prezydentem Wołodomyrem Zełenskim, odwiedził ukraińskie dzieci-ofiary wojny, które trafiły do watykańskiego szpitala, powiedział o tym, że agresja na Ukrainę jest nieludzka, barbarzyńska i świętokradcza, itd. itp" - zauważył.

Zwrócił przy tym uwagę, że papież nie wskazuje wprost na Rosję, jako tego, kto dopuścił się zbrojnej agresji na Ukrainę.

"Świadomie – wyraźnie celowo – Franciszek nie używa ani nazwy Rosja, ani nazwiska Putina. Nie nazywa agresora agresorem, ani sprawcy sprawcą. Ba, wspomina nawet o cierpiących rosyjskich żołnierzach (niekiedy pomijając cierpiących żołnierzy ukraińskich)" - napisał.

Według niego ze słów papieża wynika, że "doskonale rozumie on, kto odpowiada za wojnę". "Papież potępia wojnę i jej konsekwencje, ale z jakichś powodów unika wskazania agresora. Cierpi z Ukraińcami, ale nie chce potępiać Rosji. Apeluje o powstrzymanie masakry, ale nie mówi, do kogo kieruje ten apel" - napisał Nosowski.

"Nie ma według mnie wątpliwości, że zaatakowana Ukraina może liczyć na papieską solidarność i życzliwość, a Franciszek żadną miarą nie popiera putinowskiej inwazji - ale z jego ust tego nie usłyszeliśmy i zapewne nie usłyszymy" - ocenił. Podkreślił przy tym, że wobec rzezi niewinnych nie da się "stać w rozkroku".

Atak Rosji na Ukrainę Ukraińscy żołnierze patrolują Irpień po wycofaniu się rosyjskich sił (02.04.2022) | PAP/EPA/ATEF SAFADI Czernihów. Fragment rosyjskiej rakiety w ogrodzie na prywatnej posesji (31.03.2022) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Samolot An-225 Mrija zniszczony przez Rosjan | PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK Bucza, Ukraina (03.04.2022) | Reuters Bucza, Ukraina (03.04.2022) | Reuters Bucza w obwodzie kijowskim. Masowy grób ofiar rosyjskiej inwazji. Zdjęcie z 3 kwietnia | AFP Ukraińscy żołnierze przy zniszczonym rosyjskim pojeździe opancerzonym we wsi Nowa Basan w pobliżu Kijowa | PAP/EPA/STR Zniszczona An-225 Mrija na lotnisku w Hostomlu | NEXTA TV Lotnisko w Hostomlu 31 marca | Reuters/Maxar Technologies Lotnisko w Hostomlu 21 marca | Reuters/Maxar Technologies Ukraiński żołnierz we wsi pod Charkowem | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Ukraiński żołnierz w Makarowie w obwodzie kijowskim | PAP/EPA/ATEF SAFADI Ukraińscy ochotnicy na straży przy punkcie kontrolnym na wsi na zachód od Kijowa | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczony rosyjski pojazd opancerzony we wsi pod Charkowem | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony rosyjski pojazd opancerzony | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Ślub w czasie wojny (Czernihów, 26 marca) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Zniszczony samochód w Makarowie w obwodzie kijowskim | PAP/EPA/ATEF SAFADI Ukraiński żołnierz przy zniszczonym rosyjskim pojeździe opancerzonym | PAP/EPA/ATEF SAFADI Ostrzelany przez Rosjan budynek administracji obwodowej w Mikołajowie (zdjęcie z 30 marca) | PAP/DSNS "Razem na zawsze - w obronie Kijowa" - napisano na jednym z billboardów w Kijowie | PAP/EPA/NUNO VEIGA Kobieta przechodzi obok zniszczonego bloku w mieście Trostianec w obwodzie sumskim | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia we wsi Kuchary niedaleko Kijowa | PAP/EPA/STR Zdewastowany przez Rosjan sklep spożywczy w Browarach | PAP/EPA/ATEF SAFADI Ukraiński żołnierz przy dziurze po uderzeniu bomby (zdjęcie z okolic Kijowa z 30 marca) | PAP/EPA/STR Zniszczone budynki mieszkalne i domy we wschodniej części Mariupola | MAXAR TECHNOLOGIES/PAP/EPA Zniszczone ulice Charkowa [28.03.2022] | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Irpień miał przed wojną 60 tysięcy mieszkańców | Reuters Zniszczone domy, spalone samochody. Tak wygląda Irpień | Reuters Zniszczone mieszkanie w Czernihowie (zdjęcie z 27 marca) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Zniszczone mieszkanie w Czernihowie (zdjęcie z 27 marca) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Zniszczone mieszkanie w Czernihowie (zdjęcie z 27 marca) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Zniszczony blok w Czernihowie (zdjęcie z 27 marca) | PAP/EPA/NATALIIA DUBROVSKA Rosjanie ostrzelali Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy (zdjęcie z 28 marca) | t.me/luhanskaVTSA Widok wnętrza zniszczonego budynku charkowskiej administracji (27.03.2022) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Mariupol | East News Ukraina. Atak na Lwów Czernihów, Ukraina | EPA/NATALIIA DUBROVSKA Atak rakietowy na Lwów (zdjęcie z 26 marca) | PAP/Wojtek Jargiło Atak rakietowy na Lwów (zdjęcie z 26 marca) | PAP/Wojtek Jargiło Kłęby dymu nad Lwowem Zniszczona fabryka butów, ostrzelana 11 marca, w Dnieprze (zdjęcie opublikowane 27.03.2022) | PAP/EPA/NUNO VEIGA Charków. Zniszczenia po ataku Rosjan (23.03.2022) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Charków. Zniszczenia po ataku Rosjan (23.03.2022) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Charków. Zniszczenia po ataku Rosjan (23.03.2022) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zniszczone przez Rosjan centrum handlowe w Kijowie (zdjęcie z 24 marca) | PAP/EPA/NUNO VEIGA Mężczyzna mija zniszczone przez Rosjan centrum handlowe w Kijowie (zdjęcie z 24 marca) | PAP/EPA/NUNO VEIGA Tatiana, mieszkanka jednego z bloku w Mikołajowie, wróciła do zniszczonego przez Rosjan mieszkania | PAP/EPA/SEDAT SUNA Tatiana, mieszkanka jednego z bloku w Mikołajowie, wróciła do zniszczonego przez Rosjan mieszkania | PAP/EPA/SEDAT SUNA Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym w Charkowie | PAP/Andrzej Lange Zniszczony w rosyjskiego ataku rakietowego budynek mieszkalny w Charkowie (zdjęcie z 23 marca) | PAP/Andrzej Lange Rosyjska bomba kasetowa na cmentarzu wojennym w Charkowie-Piatichatkach, na którym znajdują się groby polskich oficerów (zdjęcie z 23 marca) | PAP/Andrzej Lange Zniszczone centrum handlowe w Kijowie (zdjęcie z 21 marca) | PAP/EPA/ATEF SAFADI Odessa przygotowuje się na możliwy atak Rosjan [23.03.2022] | PAP/ EPA/SEDAT SUNA Skutki rosyjskiego bombardowania osiedla w Charkowie (zdjęcie z 22 marca) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zniszczenia po ostrzale Kijowa przez Rosjan [21.03.2022] | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczenia po rosyjskim ostrzale na zdjęciach satelitarnych | MAXAR/Reuters Zniszczenia po rosyjskim ostrzale na zdjęciach satelitarnych | MAXAR/Reuters Zniszczenia po rosyjskim ostrzale na zdjęciach satelitarnych | MAXAR/Reuters Dramat mieszkańców Kijowa (zdjęcie z 18 marca) | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Zniszczenia w Kijowie | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Uratowany spod gruzów mężczyzna z Charkowa (zdjęcie z 18 marca) | PAP/EPA/VASYL ZHLOBSKY Zniszczenia w Charkowie | Superwizjer TVN Kobieta stoi w ruinach zniszczonego bloku w Charkowie | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zniszczenia w Kijowie po rosyjskich atakach (zdjęcie z 19.03.2022 r.) | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczone mieszkanie w Kijowie po rosyjskim ataku (zdjęcie z 17 marca) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Pomnik księcia de Richelieu na bulwarze Nadmorskim w Odessie został obłożony workami z piaskiem (zdjęcie z 18 marca) | PAP/EPA/STEPAN FRANKO Matka żegna poległego ukraińskiego żołnierza (Lwów, 17 marca) | PAP/EPA/ATEF SAFADI Zniszczony blok w Mariupolu (zdjęcie z 18 marca) | Reuters Zniszczone centrum handlowe w Mariupolu (zdjęcie z 18 marca) | Reuters Zniszczenia w Mariupolu, zdjęcia z 18.03.2022 | PAP/Ukraine in Crisis Zbombardowany Teatr Dramatyczny w Mariupolu, zdjęcia z 17.03.2022 | PAP/EPA/Donetsk Regional Civil-Military Akcja ratunkowa po ostrzale przez wojska rosyjskie budynków mieszkalnych w Charkowie (zdjęcie z 16 marca) | PAP/DSNS Akcja ratunkowa po częściowym zawaleniu się po rosyjskim ostrzale 12-piętrowego bloku w rejonie szewczenkowskim Kijowa (zdjęcie z 16 marca) | PAP/DSNS Akcja ratunkowa po częściowym zawaleniu się po rosyjskim ostrzale 12-piętrowego bloku w rejonie szewczenkowskim Kijowa (zdjęcie z 16 marca) | PAP/DSNS 12-piętrowy blok w rejonie szewczenkowskim Kijowa częściowo zawalił się po rosyjskim ostrzale (zdjęcie z 16 marca) | PAP/DSNS Zniszczenia w Charkowie (15 marca) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zniszczony budynek mieszkalny w Kijowie (zdjęcie z 16 marca) | dsns.gov.ua Zniszczenia w Kijowie (zdjęcie z 15 marca) | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Kobieta na tle zniszczonego bloku w Kijowie (zdjęcie z 15 marca) | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Zniszczenia w Kijowie (zdjęcie z 15 marca) | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Zniszczony blok w Kijowie (15 marca) | MNS.GOV.UA Nocna eksplozja w Kijowie (15 marca) | Reuters Zniszczone budynki szpitalne i mieszkalne w Mariupolu (14 marca) | MAXAR TECHNOLOGIES/PAP/EPA Odłamki rakiety spadły na zabytkową dzielnicę Kijowa (14 marca) | Twitter/@Nexta_tv Wołnowacha, obwód doniecki, Ukraina (13 marca) | Reuters/China Global Television Network Zniszczenia w w Mariupolu (14 marca) | Twitter @ukrpravda_news Zniszczenia w Charkowie po rosyjskim ostrzale (13 marca) | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Zniszczenia w Charkowie po rosyjskim ostrzale (13 marca) | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Zełenski nagrodził rannego żołnierza medalem za służbę ojczyźnie | PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Mariupolu (12 marca) | PAP/Ukraineincrisis Odgruzowywanie Charkowa (zdjęcie z 13 marca) | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Zniszczony hostel po rosyjskich nalotach w Czernihowie (zdjęcie z 13 marca) | PAP/DSNS Zniszczenia w Charkowie (zdjęcie z 13.03.2022 r.) | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zniszczenia po ostrzale w Irpieniu [13.03.2022] | Pavel Nemecek/CTK/PAP/EPA Zełenski odwiedził w szpitalu rannych żołnierzy | facebook/ Wołodymyr Zełenski Zdjęcia Mateusza Lachowskiego z frontu pod Kijowem | Mateusz Lachowski Zniszczony budynek w Charkowie | PAP/EPA/VASILIY ZHLOBSKY Zdjęcia budynków mieszkalnych i zniszczeń w Mariupolu (12.03.2022) | PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Kobieta na zgliszczach zniszczonych budynków po rosyjskim ataku. Zdjęcie z 12 marca | PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES Mieszkańcy Irpienia próbują opuścić miasto | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia w Mariupolu. Zdjęcia z 12 marca | PAP/Ukraineincrisis Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Mariupolu (12 marca) | PAP/Ukraineincrisis Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Mariupolu (12 marca) | PAP/Ukraineincrisis Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Mariupolu (12 marca) | PAP/Ukraineincrisis Zniszczony blok w Mikołajowie (zdjęcie z 7 marca) | PAP/Ukrainian State Emergency Service Bucza w obwodzie kijowskim (zdjęcie z 10 marca) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony budynek w mieście Wołnowacha w obwodzie donieckim (zdjęcie z 11 marca) | Leon Klein / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM / PAP Młoda kobieta ucieka z Kijowa. Na dworcu żegna ją jej partner (zdjęcie z 11 marca) | PAP/EPA/MIKHAIL PALINCHAK Zabezpieczanie okolic Placu Niepodległości w Kijowie (zdjęcie z 11 marca) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Mieszkańcy Irpienia uciekają z miasta (zdjęcie z 10 marca) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia po rosyjskich nalotach w Charkowie (11 marca) | PAP/DSNS Zniszczony po rosyjskim nalocie sierociniec i szpital położniczy w Mariupolu (9 marca) | PAP/Siły Zbrojne Ukrainy Zdjęcia zniszczeń po rosyjskim nalocie (Dniepr, 11 marca) | NEXTA Pocisk artyleryjski spada na budynek cywilny w Mikołajowie | Twitter/Illia Ponomarenko Pożar po rosyjskim nalocie na ośrodek z materiałami promieniotwórczymi w Charkowie | Telegram/Anton Heraszczenko Zniszczony blok w Charkowie (8.03.22) | PAP/EPA/STANISLAV KOZLIUK Bucza w obwodzie kijowskim | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Pomoc w ewakuacji kobiety z Irpienia (zdjęcie z 9 marca) | PAP/EPA/STRINGER Ciężarna pacjentka zbombardowanego szpitala położniczego w Mariupolu w Ukrainie (09.03.2022) | Evgeniy Maloletka/AP/East News Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu (09.03.2022) | twitter.com/StratCom_AFU Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (zdjęcie z 10 marca) | PAP/DSNS Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczony rosyjski sprzęt na terenie Ukrainy (10.03.2022) | twitter.com/GeneralStaffUA Zniszczenia po rosyjskich atakach na Ochtyrkę | Twitter/Nexta Żołnierze ukraińskiej obrony terytorialnej broniący Kijowa [9.03.2022] | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony czołg w obwodzie donieckim [8.03.2022] | AA/ABACA/PAP/EPA Zniszczony budynek w Charkowie (zdjęcie z 8 marca) | PAP/EPA/VASYL ZHLOBSKY Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińskie miasto Sumy po rosyjskim bombardowaniu (wtorek, 8 marca) | Twitter/Nexta Ukraińscy żołnierze w podkijowskich Browarach (zdjęcie z 8 marca 2022 r.) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony szpital w Iziumie | Facebook/Volodymyr Matsokin Zniszczony rosyjski czołg w okolicach Mariupola (07.03.2022) | ngu.gov.ua Mieszkańcy Irpienia pod zniszczonym mostem | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczenia po rosyjskich nalotach na miasto w miejscowości Malin (zdjęcie z 7 marca) | PAP/DSNS Zniszczenia po rosyjskich nalotach na miasto w miejscowości Malin (zdjęcie z 7 marca) | PAP/DSNS Pomoc w ewakuacji kobiety w Irpieniu (zdjęcie z 7 marca) | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Bomba, która spadła w Czernichowie | Twitter/Dmytro Kułeba Zbombardowana szkoła w Żytomierzu, zdjęcie z 6 marca | Twitter/@nexta_tv Skutki ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy (zdjęcie z 06.03.2022 r.) | Twitter/@nexta_tv Cywile próbują opuścić podkijowski Irpień [6.03.2022] | PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK Ludzie chronią się pod mostem w miejscowości Irpień (zdjęcie z 5 marca 2022r.) | PAP/ArmedForcesUkr Ostrzał w mieście Mikołajów, 7 marca | Twitter/Nexta_tv Ostrzał Mikołajowa (zdjęcie z 7 marca 2022r.) | NEXTA Zniszczenia po rosyjskim bombardowaniu | Maks Levin Ukraina. Zniszczony sklep | Maks Levin Zniszczone budynki w Białej Cerkwi | Wojciech Bojanowski Zestrzelony rosyjski śmigłowiec na nagraniu | twitter.com/ArmedForcesUkr Ostrzał w Czernihowie (zdjęcie z 3 marca 2022r.) | Terytorialna obrona w Czernihowie Zniszczenia w wiosce Jakowliwka | Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnej Ukrainy Płonie ostrzelana przez siły rosyjskie baza paliwowa w Czernihowie na północy Ukrainy | dsns.gov.ua Rozbita rosyjska kolumna, obwód sumski (3.03.2022) | 93. samodzielna brygada zmechanizowana "Chołodnyj Jar" Ostrzał Charkowa (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | twitter.com/nexta_tv Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie | Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Zniszczenia w Charkowie po ataku Rosjan | twitter.com/StratcomCentre Wybuch w Charkowie przy placu Wolności Ostrzał Charkowa Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Ukraina: Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi | Nexta TV Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Ulice Kijowa (zdjęcie z 25 lutego) | PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Wojciech Bojanowski rozmawiał z mieszkańcem bloku, w który uderzył pocisk | TVN24 Reporter TVN24 Wojciech Bojanowski w Kijowie | TVN24 Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Zbombardowany dom mieszkalny w Kijowie | Facebook/МВС України Kijów, zdjęcie z 26.02.2022 r. | TVN24 W Kijowie słychać eksplozje | TVN24 Wymiana ognia na kijowskim osiedlu | Twitter Kijów, 25.02.2022 | Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images Wysadzony most na rzece Teteriw w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Płomienie w Kijowie po rosyjskim ataku rakietowym | Twitter/NEXTA Odparty atak na lotnisko w Hostomelu | facebook.com/MinistryofDefence.UA Atak rosyjskich śmigłowców na wojskowe lotnisko pod Kijowem | OSINTtechnical/twitter Ukraińcy szukają schronienia za granicą | TVN24 Łódź Korki na drogach ukraińskiej stolicy | Google Maps Zniszczony budynek ukraińskiego wojska w Kijowie, Ukraina | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy Lotnisko Iwano-Frankowsk | Bielsat TV Zniszczenia w pobliżu punktu straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczony obiekt ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Zniszczenia w pobliżu punktu ukraińskiej straży granicznej w obwodzie kijowskim | MSW Ukrainy Mieszkańcy Ukrainy szukający schronienia na stacjach metra | Bielsat TV W Kijowie jest wysłannik TVN24 Wojciech Bojanowski | TVN24 Kijów, 24.02.2022 | Getty Images Europe Eksplozja w Charkowie | Biuro Prezydenta Ukrainy

Autor:akw, akr/kg

Źródło: tvn24.pl, "Więź"