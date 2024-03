Papież Franciszek stwierdził, że "silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować". Jego słowa skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?" - napisał. Wypowiedź papieża skrytykowali też Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna przystąpić do negocjacji, gdyż nie była w stanie odeprzeć sił rosyjskich, a tymi, którzy twierdzą, że legitymizowałoby to działania agresora.

- Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych - stwierdził Franciszek. - Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? - dodał papież. Jego zdaniem należy podjąć negocjacje i "szukać kraju, który będzie mediatorem".

Sikorski reaguje na wypowiedź papieża

Słowa papieża skomentował w niedzielę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy?" - napisał Sikorski na platformie X. "Pokój nastąpiłby natychmiast, bez konieczności negocjacji" - dodał.

Radosław Sikorski zasłynął ostatnio stanowczym językiem w kwestii konfliktu w Ukrainie. Szerokim echem odbiło się jego wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w którym ostro wypunktował kłamliwą wypowiedź rosyjskiego ambasadora.

W piątek podczas współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski debaty "25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było…", Sikorski powiedział, że polska racja stanu polega na tym, że "Rosja ma przegrać, a Ukraina wygrać tę wojnę".

Ambasador Ukrainy: czy ktoś w czasie drugiej wojny mówił o rozmowach pokojowych z Hitlerem?

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz skomentował słowa papieża w platformie X: "Najważniejsze jest to, by być konsekwentnym. Kiedy mówi się o trzeciej wojnie światowej, którą mamy teraz, konieczne jest wyciągnięcie lekcji z drugiej wojny". Dyplomata zapytał: "Czy ktoś mówił wtedy poważnie o rozmowach pokojowych z Hitlerem i białej fladze, by go zadowolić?". "Zatem lekcja jest jedna: jeśli chcemy skończyć wojnę, musimy zrobić wszystko, by zabić smoka" - dodał ambasador Jurasz.

Arcybiskup Szewczuk: Ukraina jest zmęczona, ale trwa i wytrzyma

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Swiatosław Szewczuk podczas spotkania z wiernymi w cerkwi w Nowym Jorku przyznał, że "Ukraina jest zmęczona i poraniona", ale "nikomu nie przychodzi do głowy, aby się poddać".

- Ukraina jest poraniona, ale nieujarzmiona. Jest zmęczona, ale trwa i wytrzyma! Uwierzcie mi, nikomu nawet nie przychodzi do głowy, by się poddać - oświadczył duchowny.

- Wiemy, że gdyby Ukraina, nie daj Boże, została choćby częściowo podbita, linia śmierci rozszerzyłaby się. Wszyscy widzieliście straszne obrazy z Buczy. To był tylko wstęp. Oni (Rosjanie) tak bardzo chcieli zalać krwią cały Kijów. Gdyby nie odwaga naszych chłopców i dziewcząt oraz niesamowita moc Boża, która unosiła się wówczas nad Kijowem, prawdopodobnie nie przybyłbym dziś do was - podkreślił.

- Jeśli ktoś z was nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy, niech idzie do spowiedzi! Bo oznacza to zwątpienie, że mamy niewielkie zaufanie do żywego Boga obecnego w ciele narodu ukraińskiego - stwierdził Szewczuk, cytowany na stronie internetowej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Autorka/Autor:momo/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP