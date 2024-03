Nie cichną echa słów papieża Franciszka, który mówił o "odwadze białej flagi, by negocjować" w kontekście Ukrainy. - To nie czas, aby rozmawiać o kapitulacji Ukraińców. To byłaby tragedia dla Ukraińców. Byłoby to także zagrożeniem bezpieczeństwa nas wszystkich - podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Nie rozumiem tego (takich słów - red.) w obecnych czasach - powiedziała z kolei szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. MSZ w Kijowie wezwało do resortu nuncjusza apostolskiego, któremu przekazano, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża.

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna przystąpić do negocjacji, gdyż nie była w stanie odeprzeć sił rosyjskich, a tymi, którzy twierdzą, że legitymizowałoby to działania agresora.

- Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych - stwierdził Franciszek. - Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? - dodał papież. Jego zdaniem należy podjąć negocjacje i "szukać kraju, który będzie mediatorem".

Ukraińskie MSZ wezwało nuncjusza apostolskiego

MSZ w Kijowie poinformowało w poniedziałek o zaproszeniu do resortu nuncjusza apostolskiego Visvaldasa Kulbokasa. Nuncjuszowi przekazano, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża Franciszka o "białej fladze" i konieczności "okazania odwagi i negocjowania" z agresorem.

Resort podkreślił w komunikacie, że "zamiast wezwań, które legalizują prawo silnego i zachęcają go do dalszego lekceważenia norm prawa międzynarodowego", od zwierzchnika Stolicy Apostolskiej oczekiwać by można sygnałów pod adresem wspólnoty międzynarodowej o konieczności połączenia sił i zagwarantowania zwycięstwa dobra nad złem. Oczekuje się też apeli do napastnika, a nie do ofiary - dodano.

Zaznaczono, że Ukraina pragnie pokoju, który jednak musi być sprawiedliwy i oparty o zasady Karty Narodów Zjednoczonych i tzw. formuły pokojowej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Szef NATO: kapitulacja nie oznacza pokoju

Słowa papieża były w ostatnich dniach szeroko komentowane na całym świecie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w poniedziałek jasno dał do zrozumienia, że nie zgadza się ze słowami papieża Franciszka. - Jeśli chcemy wynegocjowanego pokojowego i trwałego rozwiązania, sposobem na osiągnięcie tego celu jest zapewnienie Ukrainie wsparcia wojskowego - oświadczył Stoltenberg w wywiadzie dla agencji Reuters udzielonym w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Szef NATO zaznaczył, że "to, co dzieje się przy stole negocjacyjnym, jest nierozerwalnie związane z wydarzeniami na polu bitwy".

- Kapitulacja nie oznacza pokoju, wojnę wszczął Putin i może ją zakończyć choćby dzisiaj, natomiast Ukraina nie ma takiej możliwości - zaznaczył Stoltenberg.

- To nie czas, aby rozmawiać o kapitulacji Ukraińców. To byłaby tragedia dla Ukraińców. Byłoby to także zagrożeniem bezpieczeństwa nas wszystkich - podkreślił.

Jens Stoltenberg EPA/OLIVIER MATTHYS

Szefowa niemieckiego MSZ "nie rozumie" słów papieża "w obecnych czasach"

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła, że "nie rozumie" słów papieża Franciszka.

- Nie rozumiem tego (tj. takich słów - red.) w obecnych czasach - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji w niedzielę wieczorem w telewizji ARD. Być może powinno się pojechać na Ukrainę z tymi, którzy żądają rozmów pokojowych - zauważyła.

Współprzewodnicząca Zielonych wyraziła przekonanie, że "pewne rzeczy można zrozumieć tylko wtedy, gdy zobaczy się je na własne oczy". - Kiedy rozmawiam z dziećmi na Ukrainie, które ucierpiały w wyniku wojny, zadaję sobie pytanie: "Gdzie jest papież? Papież musi wiedzieć o tych rzeczach" - dodała.

Odnosząc się do apeli o zakończenie niemieckich dostaw broni dla Ukrainy, minister spraw zagranicznych powiedziała, że "jeśli teraz nie pokażemy siły, pokoju nie będzie", dlatego należy wykazać się determinacją, także w kwestii dostaw broni. - Musimy stać po stronie Ukrainy i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić jej możliwość obrony - zaznaczyła.

Annalena Baerbock PAP/EPA/SARAH MEYSSONNIER / POOL

Premier Saksonii: papież jest rozsądnym człowiekiem, podzielam jego apel

Poparcie dla wypowiedzi papieża wyraził z kolei premier Saksonii Michael Kretschmer. - Papież Franciszek jest rozsądnym człowiekiem. Podzielam jego apel o "odwagę negocjacji" - powiedział chadek portalowi RND w poniedziałek.

- Jest jasne, że Ukraina musi być wspierana i że Rosja jest agresorem w tej wojnie. Musimy jednak bardziej się postarać, aby położyć kres umieraniu na wojnie - dodał. W jego ocenie państwa europejskie "powinny dążyć do rozmów w sprawie zawieszenia broni przed (listopadowymi) wyborami (prezydenckimi) w USA", by przełamać "logikę przemocy i śmierci".

Papież Franciszek PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Oburzenie po słowach papieża Franciszka

Do słów papieża odniósł się w niedzielę w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

"Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać je na równi i nazywać to 'negocjacjami'" - napisał na platformie X.

"Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi" - podkreślił Kułeba.

W niedzielę odniósł się do nich również szef MSZ Radosław Sikorski. "A może, dla równowagi, zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy? Pokój zapanowałby natychmiast, bez potrzeby negocjacji" - napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X.

