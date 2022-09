Papież dostał pytanie o Rosję. Złapał się za nos: czasem "dialog śmierdzi"

Papież Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym z Kazachstanu do Rzymu powiedział, że nie wyklucza dialogu z Rosją. - Jeśli nie prowadzimy dialogu, zamykamy jedyną rozsądną drogę do pokoju - ocenił papież.

Papież powiedział, że nie wyklucza dialogu z nikim, także z "agresorem". Czasem "dialog śmierdzi", ale trzeba go prowadzić – stwierdził Franciszek, łapiąc się za nos. Tak papież odpowiedział podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym z Kazachstanu do Rzymu w czwartek na pytanie, dotyczące dalszego dialogu z Rosją w obliczu jej agresji na Ukrainę oraz jej konsekwencji.

Papież: obrona własna wyrazem miłości do ojczyzny

Pytany o to, czy należy wysyłać broń na Ukrainę, odparł , że jest to "decyzja polityczna, która może być moralna, zaakceptowana z moralnego punktu widzenia". - Obrona własna jest nie tylko dopuszczalna, ale jest to również wyraz miłości do ojczyzny - stwierdził Franciszek.