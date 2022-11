Papież: za przemocą wobec kobiet stoją też modele zachowań prezentowane w mediach

czytaj dalej

Sobota jest 276. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Rosyjscy okupanci próbują zorganizować deportację dzieci z obwodu ługańskiego do Rosji - przekazał rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. "Rosyjska administracja okupacyjna na czasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego poinformowała, że ​​przeprowadzono dogłębne badania lekarskie 15 tysięcy dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Lekarze sprowadzeni z Rosji odnotowali w dokumentach, że 70 procent tych dzieci potrzebuje 'specjalnej opieki medycznej, co oznacza ich wywiezienie do Rosji" - podał portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.