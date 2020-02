Papież: trzeba strzec i chronić życie ludzkie od początku

Papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi przypomniał o konieczności obrony życia na każdym etapie i apelował o sprzeciw wobec naruszania jego godności. Nawiązał w ten sposób do obchodzonego we Włoszech Dnia dla Życia.

Sprzeciw wobec przejawów "naruszania godności" życia

- Przyłączam się do orędzia biskupów i wyrażam pragnienie, by ten dzień był okazją do odnowienia zaangażowania, by strzec i chronić życie ludzkie od początku do jego naturalnego końca - mówił.