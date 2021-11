Papież Franciszek o migracji: niestety są grupy przestępcze, które czerpią z tego korzyści

Migranci doświadczają "tortur" ze strony przemytników. Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzisiaj dzieje - mówił podczas sobotniej audiencji papież Franciszek. Wskazywał, że zjawisko migracji "jest obiektywnie złożone, a niestety są grupy przestępcze, które czerpią z tego korzyści".

Powiedział, że "rzeczywistość migracji w naszych czasach nabrała charakterystyki, która czasem może przestraszyć". - Zjawisko jest obiektywnie złożone, a niestety są grupy przestępcze, które czerpią z tego korzyści. Migrantom grozi to, że zostaną instrumentalnie wykorzystani także w konfliktach geopolitycznych - mówił. Wtedy - zdaniem Ojca Świętego - "przestają być osobami, a stają się numerami".

Wspomniał także o "torturach, jakich doświadczają migranci" ze strony przemytników. - To dzieje się dzisiaj, nie możemy zamykać na to oczu - oświadczył.

Papież: polityka migracyjna musi połączyć zdrowy realizm z poszanowaniem godności

Jak funkcjonuje świat przemytników

Kulisy wyjętego spod prawa świata pośredników, przemytników i nielegalnych biur organizujących proceder przemytu ludzi pokazali reporterzy "Superwizjera". By opisać, w jaki sposób funkcjonuje biznes stojący za przemytem ludzi do Europy, reporterzy pojechali do Turcji.