Papież: zgrzeszyliśmy, zatruliśmy ją i splądrowaliśmy. "Ziemia nie wybacza nigdy"

Papież Franciszek podkreślił, że obchodzony w środę Światowy Dzień Ziemi stanowi okazję do odnowienia zobowiązania, by "kochać nasz wspólny dom, troszczyć się o niego i o najsłabszych członków naszej rodziny". - Jak pokazuje nam tragiczna pandemia COVID-19, tylko razem i biorąc na siebie odpowiedzialność za najsłabszych, możemy sprostać globalnym wyzwaniom - dodał w katechezie wygłoszonej w bibliotece Pałacu Apostolskiego i transmitowanej przez watykańskie media.

"Ziemia nie wybacza nigdy"

- Z powodu egoizmu zaniedbaliśmy nasz obowiązek, by być strażnikami i zarządcami Ziemi - powiedział papież. - Zatruliśmy ją i splądrowaliśmy, sprowadzając zagrożenie dla naszego życia. Dlatego powstały różne ruchy międzynarodowe i lokalne, by rozbudzić sumienia. Szczerze doceniam te inicjatywy. Konieczne będzie dalej, by nasze dzieci wychodziły na ulice, by nauczyć nas tego, co oczywiste, czyli tego, że nie ma dla nas przyszłości, jeśli zniszczymy środowisko, które nas wspiera - oświadczył papież.