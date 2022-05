Tomasz Terlikowski i ksiądz profesor Alfred Wierzbicki o słowach papieża Franciszka

O słowach na temat rosyjskiej inwazji i podejściu papieża Franciszka do wojny w Ukrainie mówili w "Faktach po Faktach" publicysta Tomasz Terlikowski i ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. - Jeśli ktoś wierzy, że jak papież pojedzie do Putina, powie mu: nu nu, robisz brzydkie rzeczy, to Putin się zmieni, to jest naiwny - ocenił Terlikowski. Duchowny z kolei apelował, by pozwolić "papieżowi wierzyć w to, że Putin da się nawrócić".

Papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" przekazał, że na razie nie wybiera się do Kijowa, ale poprosił o spotkanie w Moskwie z Władimirem Putinem w celu powstrzymania wojny w Ukrainie. Do tej pory jednak nie otrzymał odpowiedzi. Obawia się, że prezydent Rosji "nie chce spotkania". Ocenił także, iż możliwe, że "szczekanie NATO pod drzwiami Rosji" skłoniło rosyjskiego przywódcę do wywołania konfliktu.

Terlikowski: Czemu miałoby służyć spotkanie papieża z Putinem?

Wypowiedź Ojca Świętego komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 publicysta Tomasz Terlikowski oraz filozof i etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.

Terlikowski ocenił, że "od 60 dni polityka Watykanu wygląda bardzo podobnie". Jego zdaniem "wyraźnie widzimy wizję, w której Rosja jest wciąż jeszcze partnerem, z którym trzeba rozmawiać". - Ten wywiad lekko ją koryguje - dodał.

- Czemu miałoby służyć spotkanie papieża z Putinem? Jeśli ktoś wierzy, że jak papież pojedzie do Putina, powie mu: nu nu, robisz brzydkie rzeczy, to Putin się zmieni, to jest naiwny - ocenił. Jak mówił publicysta, "Putin nie jest hipokrytą". - Putin konsekwentnie realizuje wizję ideologiczną rosyjskiego imperializmu, w którym precyzyjnie wpisana jest cerkiew - dodał.

Ksiądz Wierzbicki: pozwólmy papieżowi wierzyć w to, że Putin da się nawrócić

- Pozwólmy papieżowi wierzyć w to, że Putin da się nawrócić. Poważna teologia mówi, że i szatan się nawróci, dlaczego Putin miałby się nie nawrócić? - pytał natomiast ksiądz profesor Wierzbicki.

Jego zdaniem "problem jest gdzie indziej". - Nie w tym, że papież chce pojechać do Putina. Tylko, żeby papież światu wyraźnie powiedział, jak ocenia Putina. - Prorok, bo patrzymy na Franciszka jako proroka (...), zawodzi, wdając się w dyplomację, która z Putinem nie ma sensu - mówił dalej gość TVN24.

Według niego, "gdyby papież powiedział światu, że Putin jest agresorem, że mamy do czynienia z imperializmem i nadal chciał do niego pojechać, myślę, że to byłoby bardzo pożyteczne przesłanie".

