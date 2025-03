Papież zwrócił się do wiernych

Papież Franciszek miał spokojną noc w szpitalu, nadal odpoczywa - poinformował w niedzielę Watykan. Opublikował on również napisany przez papieża tekst na Anioł Pański, w którym Franciszek podziękował za modlitwy kierowane przez wiernych na całym świecie. "Czuję waszą serdeczność i bliskość" - zapewnił. To 17. dzień pobytu papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie znajduje się z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Później tego dnia Franciszek przyjął sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę arcybiskupa Edgara Pena Parrę. To ich druga wizyta od początku hospitalizacji papieża 14 lutego.

Źródła watykańskie wyjaśniły, że papież może się poruszać i chodzić, ale z pomocą, tak, jak było to przed jego pobytem w szpitalu. Sprawne poruszanie uniemożliwia mu problem z kolanem, dlatego chodzi o lasce lub korzysta z wózka inwalidzkiego.

W sobotę wieczorem, w biuletynie medycznym poinformowano, że stan kliniczny 88-letniego Franciszka pozostaje stabilny i po piątkowym kryzysie oddechowym nie doszło do kolejnego. Naprzemiennie stosuje się nieinwazyjną wentylację mechaniczną i tlenoterapię o wysokim przepływie. Nie stwierdzono gorączki ani leukocytozy, czyli podwyższonego poziomu białych krwinek. Jak wyjaśniły źródła watykańskie, jest to szczególnie ważny wynik, ponieważ wskazuje, że nie doszło do zaostrzenia stanu zapalnego.