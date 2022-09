Podróż papieża na Ukrainę pod znakiem zapytania. "Lekarz mi zabronił"

Papież Franciszek wyznał, że lekarz nie pozwala mu na podróż do Kijowa. - Teraz nie mogę pojechać, bo po podróży do Kanady odnowiły mi się problemy z kolanem, a lekarz mi zabronił - powiedział papież w wywiadzie telewizyjnym udzielonym stacji Tvi/CNN Portugal. Franciszek zapewnił jednocześnie, że "wizyta wisi w powietrzu".

Już w połowie marca papieża Franciszka do Kijowa zaprosił mer stolicy Witalij Kliczko. "Wierzymy, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim" - głosił list wystosowany przez administrację stolicy Ukrainy.