Spotkanie z Orbanem i msza. Papież zakończył wizytę na Węgrzech. Jest już w Bratysławie na Słowacji

Papież na Słowacji

W poniedziałek rano odbędzie się oficjalna ceremonia powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i jego rozmowa z prezydent Czaputovą. Następnie papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. Kolejne punkty to spotkanie z duchowieństwem w stołecznej katedrze, wizyta w ośrodku dobroczynnym i rozmowa z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. We wtorek w Preszowie na wschodzie Słowacji papież będzie przewodniczyć liturgii bizantyjskiej. Później uda się do Koszyc. Tam odwiedzi romskie osiedle, a na stadionie spotka się z młodzieżą.