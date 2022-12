Papież ujawnił, że podpisał list o swej rezygnacji w razie, gdyby nie mógł pełnić posługi

Papież: czasem mnie wykorzystują do celów politycznych

Franciszek odnosząc się do swoich obecnych trudności z kolanem, z powodu których musi często poruszać się na wózku, zaznaczył: "Już chodzę, decyzja o tym, by nie poddawać się operacji była słuszna". Następnie dodał, że "rządzi się głową , a nie kolanem".

Papież zauważył, że bywa wykorzystywany dla celów politycznych. Tak opisał jedną z takich sytuacji: "Sześć czy siedem lat temu kandydat z Argentyny przyszedł na mszę. Zrobili nam zdjęcie przed zakrystią, a ja mu powiedziałem: 'proszę nie wykorzystywać tego politycznie'. Odpowiedział mi, że mogę być o to spokojny. Tydzień później Buenos Aires było wytapetowane tym zdjęciem, przerobionym tak, że wyglądało to jak prywatna audiencja. Tak, czasem mnie wykorzystują. Ale my wykorzystujemy częściej Boga, zatem siedzę cicho i działam dalej" - wyjaśnił Franciszek.