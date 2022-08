Papież Franciszek mianował 20 nowych kardynałów. Spotkał się też z Benedyktem XVI

Papież Franciszek mianował podczas konsystorza w bazylice Świętego Piotra 20 nowych kardynałów. Birety kardynalskie otrzymali dostojnicy z pięciu kontynentów. Jest wśród nich 16 elektorów, którzy wezmą udział w następnym konklawe. Po uroczystości kardynałowie i Franciszek udali się z wizytą do emerytowanego papieża Benedykta XVI.

Papież Franciszek wręczył birety kardynalskie 20 nowym purpuratom z pięciu kontynentów. Znaków godności kardynalskie nie odebrał osobiście nowy purpurat z Ghany, Richard Kuuia Baawobr. Jak ogłosił papież w bazylice, dostojnik po przyjeździe do Rzymu trafił do szpitala z powodu problemów z sercem.

Wśród nowych kardynałów jest 16 elektorów, którzy wezmą udział w następnym konklawe.

W homilii Franciszek mówił: - Dla nas, którzy w Kościele zostali wzięci spośród ludu do szczególnej posługi, jest to tak jakby Jezus przekazał płonącą pochodnię, mówiąc: Weźcie, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.

- W ten sposób Pan chce nam przekazać swoją odwagę apostolską, swoją gorliwość o zbawienie każdego człowieka, nikogo nie wykluczając. Chce nam przekazać swoją wielkoduszność, swoją miłość bez granic, bez zastrzeżeń, bez warunków, bo w jego sercu płonie miłosierdzie Ojca - dodał.

Papież apeluje, aby "odważnie troszczyć się o rzeczy wielkie, jak i małe"

Franciszek wskazywał kardynałom: - W świetle i mocy tego ognia kroczy święty i wierny Lud, z którego zostaliśmy wzięci i do którego zostaliśmy posłani jako słudzy Chrystusa Pana.

Apelował o to, aby "odważnie troszczyć się o rzeczy wielkie, jak i małe". - Kardynał kocha Kościół zawsze z tym samym ogniem duchowym, czy to zajmując się sprawami wielkimi, czy też małymi; czy spotykając się z wielkimi tego świata, czy też z maluczkimi, którzy są wielcy przed Bogiem - powiedział papież.

Przywołał postać kardynała Agostino Casarolego, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu św. Jana Pawła II. - Myślę na przykład o kardynale Casarolim, słusznie słynącym ze swego otwartego spojrzenia we wspieraniu mądrym dialogiem nowych perspektyw Europy po zimnej wojnie - i niech Bóg broni, by ludzka krótkowzroczność ponownie zamknęła te horyzonty, które on otworzył - powiedział Franciszek. Przypomniał zarazem, że kardynał Casaroli jako duszpasterz często udawał się do więzienia dla nieletnich w Rzymie.

Papież Franciszek podczas konsystorzu PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Papież wspomniał też o wietnamskim kardynale François Xavier Nguyen Van Thuanie, więzionym przez komunistyczne władze. Jak dodał, był on "powołany do pasterzowania Ludowi Bożemu w innym kluczowym scenariuszu XX wieku, a jednocześnie ożywiany ogniem miłości Chrystusa do zatroszczenia się o duszę strażnika, który strzegł drzwi do jego celi". Franciszek mówił o potrzebie pokornej wielkoduszności i o "tajemnicy Bożego ognia, który zstępuje z nieba, oświetlając je od końca do końca, i który powoli gotuje jedzenie rodzin ubogich, migrantów czy bezdomnych". - Jezus - dodał - chce i dziś rzucić ten ogień na ziemię; chce go na nowo rozpalić na brzegach naszych codziennych historii.

Kim są nowi kardynałowie?

Symbole godności kardynalskiej otrzymali dostojnicy z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. To między innymi duszpasterze z Singapuru, Paragwaju i Timoru Wschodniego.

Papież włączył do Kolegium Kardynalskiego trzech zwierzchników instytucji z Watykanu. To prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Arthur Roche z Wielkiej Brytanii, prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej i gubernator Państwa Watykańskiego Fernando Vergez Ailzaga z Hiszpanii.

Ponadto birety kardynalskie otrzymali arcybiskup Marsylii Jean-Marc Aveline, biskup Peter Ebere Okpaleke z Nigerii, metropolita Manaus w Brazylii, abp Leonardo Ulrich Steiner, metropolita stolicy tego kraju, Brasilii - Paulo Cesar Costa, arcybiskup Goa i Damao w Indiach Filipe Neri Ferrao, ordynariusz San Diego w USA biskup Robert Walter McElroy, arcybiskup Virgilio do Carmo da Silva z Timoru Wschodniego, biskup włoskiego Como Oscar Cantoni, arcybiskup Anthony Poola z Indii.

Nowo mianowani kardynałowie i Franciszek udali się z wizytą do emerytowanego papieża Benedykta XVI PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

W składzie Kolegium Kardynalskiego są również arcybiskup Singapuru William Goh Seng Chye, abp Adalberto Martinez Flores z Paragwaju, a także 48-letni prefekt apostolski w Mongolii włoski biskup Giorgio Marengo.

Papież mianował też kardynałami emerytowanych dostojników, którzy mają więcej niż 80 lat, a zatem nie mogą wziąć udziału w konklawe. To były arcybiskup Cartageny w Kolumbii Jorge Enrique Jimenez Carvajal, abp Arrigo Miglio z Cagliari na Sardynii, profesor teologii ksiądz Gianfranco Ghirlanda i prałat Fortunato Frezza - kamerling bazyliki św. Piotra.

Powiększa się Kolegium Kardynalskie

Po sobotnim konsystorzu Kolegium Kardynalskie liczy 226 purpuratów, z których 132 to elektorzy, którzy wybiorą następcę Franciszka. Najwięcej, 53 pochodzi z Europy.

Wśród kardynałów jest 50 mianowanych przez św. Jana Pawła II, w tym 11 elektorów, 64 z nominacji Benedykta XVI, w tym 38 elektorów.

Franciszek mianował 112 kardynałów, 83 z nich to elektorzy. W poniedziałek i wtorek papież spotka się z prawie dwustu kardynałami z całego świata na specjalnej naradzie, poświęconej reformie Kurii Rzymskiej.

Kardynałowie i papież odwiedzili Benedykta XVI

Po konsystorzu nowo mianowani kardynałowie, wspólnie z Franciszkiem, udali się z wizytą do emerytowanego papieża Benedykta XVI.

Wizyta nowych kardynałów u emerytowanego papieża Benedykta XVI PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Watykańskie biuro prasowe podało, że papież i nowi kardynałowie odwiedzili 95-letniego Benedykta XVI w jego rezydencji w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Pozdrowili emerytowanego papieża, otrzymali jego błogosławieństwo i razem odmówili modlitwę.

