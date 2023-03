Franciszek w szpitalu. Włoskie media o tym kiedy papież z niego wyjdzie i Wielkanocy w Watykanie

Papież Franciszek opuści rzymską klinikę Gemelli w sobotę - napisał włoski dziennik "Il Messaggero". Papież, który przechodzi kurację z powodu zapalenia oskrzeli, stopniowo wraca do zdrowia, ale nie wyklucza się, że będzie zmuszony do rezygnacji z przewodniczenia uroczystościom Wielkiego Tygodnia. W wielkanocną niedzielę wygłosi orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.