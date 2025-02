Poprosił wiernych, wspólnoty parafialne i zakonne w Watykanie o modlitwę za papieża. "Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili" - dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej.

Diagnoza obustronnego zapalenia płuc

Stan zdrowia Franciszka

Franciszek zmaga się też nawracającym problemem rwy kulszowej. Zaostrzenie się tej choroby, w szczególności na przełomie 2020 i 2021 roku, zmusiło go do wycofania się z niektórych uroczystości w Bazylice Świętego Piotra.

Pontyfikat Franciszka

Franciszek to pierwszy papież z Ameryki Południowej i pierwszy wywodzący się z zakonu jezuitów. Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku. Przed objęciem funkcji Biskupa Rzymu 13 marca w 2013 roku był arcybiskupem Buenos Aires i prymasem Argentyny. Jak zwracały wtedy uwagę media, nowy papież jeździł autobusami, sam przygotowywał sobie posiłki i regularnie odwiedzał fawele otaczające Buenos Aires, a jego osobisty styl uważany był za zaprzeczenie splendoru Watykanu. Franciszek niejednokrotnie również wskazywał na pilną potrzebę reformy strukturalnej Kościoła i apelował do rzymskiego duchowieństwa, m.in. o udostępnianie ubogim kościelnych nieruchomości.

Wielokrotnie zabierał głos w wielu ważnych i bieżących wydarzeniach, m.in. w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2024 roku w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI, został zapytany o swoje stanowisko w debacie pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna przystąpić do negocjacji, gdyż nie była w stanie odeprzeć sił rosyjskich, a tymi, którzy twierdzą, że legitymizowałoby to działania agresora. - Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych - powiedział wtedy, co spowodowało międzynarodową falę krytyki.