"Il Messaggero": papież Franciszek poddany testowi na obecność koronawirusa

Watykan nie poinformował o teście. Od początku zapewniano, że to jedynie "lekka niedyspozycja" i nie ma powodu, by stawiać inne diagnozy.

Franciszek musiał natomiast zrezygnować z wyjazdu do podrzymskiego miasteczka Ariccia na rekolekcje wielkopostne dla niego i dla całej Kurii Rzymskiej. Potrwają one do piątku. W tym czasie papież, który pozostał w Watykanie, nie będzie spotykać się z wiernymi. Z powodu rekolekcji, a nie przeziębienia, nie odbędzie się środowa audiencja generalna.

Temperaturę parlamentarzystom i wszystkim pozostałym osobom, które wchodzą do siedziby Izby Deputowanych - Palazzo Montecitorio - będzie od wtorku mierzył oddelegowany do tych zadań personel medyczny. Sześć dni wcześniej podobny krok prewencyjny wprowadzono w siedzibie włoskiego Senatu. Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 52 ofiary śmiertelne i ponad dwa tysiące potwierdzonych przypadków zakażeń.