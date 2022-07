Papież odprawił masową mszę na stadionie w kanadyjskim Edmonton

Papież kontynuuje swoją wizytę w Kanadzie. We wtorek odprawił masową mszę na stadionie w Edmonton, w której udział wzięły dziesiątki tysięcy osób. Nawiązał w niej do tego, że we wtorek przypada wspomnienie dziadków Jezusa. Mówił o tym, że "we mgle zapomnienia, która przysłania nasze niespokojne czasy, konieczne jest pielęgnowanie naszych korzeni, modlenie się za naszych przodków".

Papież Franciszek przebywa z kilkudniową wizytą w Kanadzie. Jak sam określił, jest to "pielgrzymka pokutna". Głównym celem wizyty jest spotkanie z rdzenną ludnością. W poniedziałek zwierzchnik Kościoła katolickiego, podczas spotkania na terenach ludów tubylczych w Maskwacis w prowincji Alberta, przeprosił za cierpienia i krzywdy wyrządzone dzieciom w szkołach rezydencjalnych i za to, że wielu chrześcijan wspierało "kolonizacyjną mentalność mocarstw uciskających rdzenne narody".

Masowa plenerowa msza z udziałem Franciszka

Papież przebywa w Edmonton także we wtorek. Przewodził masowej plenerowej mszy, w której - jak pisze Reuters - uczestniczyły dziesiątki tysięcy ludzi, w tym przedstawicieli ludności tubylczej. Odbyła się ona na tamtejszym Commonwealth Stadium.

Papież Franciszek spotkał się z między innymi z przedstawicielami ludności tubylczej podczas masowej mszy w Edmonton PAP/EPA/CIRO FUSCO

Papież o "cennym skarbie" i "mgle zapomenienia"

Reuters zauważa, że nabożeństwo odyło się w dniu, w którym Kościół rzymskokatolicki obchodzi święto dziadków Jezusa. 26 lipca przypada wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

Franciszek, który często opowiadał o tym, czego nauczył się od swojej babci Rosy w Buenos Aires, wykorzystał okazję, by powtarzać swoje częste apele do młodszych pokoleń, by troszczyły się o swoich dziadków i uczyły się od nich - komentuje agencja.

- W domu Joachima i Anny mały Jezus poznawał swoich przodków i doświadczył bliskości, czułości i mądrości dziadków. Pomyślmy i my o naszych dziadkach - zachęcał wiernych. - Jesteśmy dziećmi historii, której należy strzec. Nie jesteśmy odizolowanymi jednostkami, nie jesteśmy wyspami, nikt nie przychodzi na świat w oderwaniu od innych - zaznaczył Franciszek.

W swojej homilii papież określił dziadków mianem "cennego skarbu, który zachowuje historię większą od nich samych". "To jest nasza historia, której jesteśmy spadkobiercami i do której zachowania jesteśmy wezwani - powiedział.

- We mgle zapomnienia, która przysłania nasze niespokojne czasy, konieczne jest pielęgnowanie naszych korzeni, modlenie się za naszych przodków, poświęcenie czasu na pamięć o nich i na ochronę ich dziedzictwa. W ten sposób rośnie drzewo genealogiczne, budowana jest przyszłość - powiedział papież.

Papież Franciszek wziął udział w masowej mszy na Commonwealth Stadium w Edmonton PAP/EPA/CIRO FUSCO

Później Franciszek ma odleciec z Edmonton do Quebecu. Tam, w historycznej Cytadeli spotka się z gubernator generalną Kanady Mary Simon oraz z premierem Justinem Trudeau i wygłosi przemówienie do władz kraju i delegacji rdzennej ludności.

Wizyta papieża Franciszka w Kanadzie

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego odbyło się spotkanie papieża w kościele Świętego Serca w Edmonton, do którego uczęszczają przedstawiciele tzw. Pierwszych Narodów, Metysów i Inuitów oraz imigranci z wielu krajów.

Świątynia zbudowana dla rdzennej ludności w 1913 roku jest jedną z najstarszych w mieście. To pierwsza w Kanadzie parafia Metysów i Inuitów. Wiara katolicka jest tam wyznawana w kontekście ich kultury oraz tradycji, co wyraźnie widać także w wystroju kościoła, gdzie dekoracja przy ołtarzu nawiązuje do indiańskiego namiotu tipi. Z czasem parafia stała się miejscem kultu dla wielu imigrantów i uchodźców z całego świata.

Franciszek wskazał, że parafia ta ukazuje, jaki powinien być Kościół - miejscem, w którym "gościnność i przyjęcie, typowe wartości kultury rdzennej, mają fundamentalne znaczenie, gdzie każdy winien czuć się mile widziany, niezależnie od tego, co przeżył i od swych indywidualnych okoliczności życiowych".

Papież Franciszek podczas mszy w kościele w Edmonton PAP/EPA/CIRO FUSCO

Reportaż "Dzieci nie tego Boga" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Reportaż "Prawda i pojednanie" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: Reuters, PAP