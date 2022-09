Papież: historia się cofa, trwa totalna wojna

W przemówieniu do Papieskiej Akademii Nauk papież Franciszek wyraził opinię, że trwa "totalna" wojna światowa. - Historia pokazuje niestety oznaki tego, że się cofa - stwierdził. Wskazał, że "zagrożenia dla ludzi i planety są coraz większe". Wezwał naukowców, by pracowali na rzecz prawdy i pokoju.

Franciszek apelował o to, by odrzucić badania naukowe, których nieuniknionym celem jest w "konkretnych okolicznościach historycznych" śmierć. Wezwał naukowców z całego świata, by zjednoczyli wysiłki , by "rozbroić naukę i utworzyć siły na rzecz pokoju".