"Gdy wszystko wydaje się chwiać, pomóżmy sobie trwać mocno w tym, co naprawdę się liczy"

Papież Franciszek wyraził przekonanie, że w chwili, gdy wszystko na świecie "zdaje się chwiać" z powodu pandemii koronawirusa, potrzebna jest nadzieja i wiara. To słowa z jego przesłania w związku z dniem modlitwy, ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Włoch.

W opublikowanym w czwartek przez Watykan tekście orędzia papież Franciszek podkreślił, że dzień modlitw jest "znakiem jedności" dla całych Włoch. Wezwał by "w tej niespotykanej sytuacji, gdy wszystko wydaje się chwiać, pomóc sobie trwać mocno w tym, co naprawdę się liczy". - Jest to drogowskaz, jaki znajduję w tak wielu listach waszych pasterzy, którzy dzieląc te dramatyczne chwile, starają się podtrzymać swoim słowem waszą nadzieję i waszą wiarę - podkreślił Franciszek.