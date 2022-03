Papież Franciszek dokonał aktu poświęcenia ludzkości, zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi

Papież Franciszek w czasie nabożeństwa pokutnego w Watykanie w piątek dokonał aktu poświęcenia ludzkości, zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. - Zgubiliśmy drogę do pokoju - mówił do około trzech tysięcy zebranych wiernych.

W bazylice Świętego Piotra w obecności dostojników z Kurii Rzymskiej, dyplomatów i około 3 tysięcy wiernych papież powiedział: "O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia". - Zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych na wojnach światowych - mówił Franciszek.

Papież modli się do Matki Bożej w związku z wojną w Ukrainie

- I choć nie milknie zgiełk broni, niech twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech twoje bolejące serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością - modlił się Franciszek.