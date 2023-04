Papież do dziennikarzy: ufam, że pomożecie rzucić dalsze światło na plagę nadużyć, aby wykorzenić to głębokie zło

Papież Franciszek skierował przesłanie do dziennikarzy zebranych we wtorek w Rzymie na spotkaniu zatytułowanym "Od ciemności do światła: dogłębna dyskusja na temat dziennikarstwa i jego roli w związku z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele". Zostało ono zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy akredytowanych w Watykanie (AIGAV) we współpracy z Instytutem Antropologii przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.