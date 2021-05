Papież o "spirali śmierci i zniszczenia" w Ziemi Świętej. "Naprawdę myślimy, że budujemy pokój, niszcząc innego?"

Dochodzi do gwałtownych starć zbrojnych między Strefą Gazy i Izraelem, niosących ryzyko spirali śmierci i zniszczenia - oświadczył w niedzielę papież Franciszek. Zaapelował do obu stron konfliktu o przerwanie działań, dialog i pojednanie. Podkreślił, że wśród zabitych są dzieci. - To jest straszne, niedopuszczalne - mówił.

Po spokojnej nocy w niedzielę rano wznowiona została wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Jak podaje izraelskie radio Kan, Hamas wystrzelił w niedzielę rano 55 rakiet w kierunku środkowego i południowego Izraela. W odpowiedzi izraelskie wojsko zrzuciło co najmniej 100 bomb na budynki i bunkry Hamasu w środkowej i północnej części Strefy Gazy. Jednym z celów działań armii izraelskiej w niedzielę rano był dom najstarszego przywódcy Hamasu Yahyi Sinwara w mieście Chan Junus w południowej Strefie Gazy.

Według oficjalnych danych, od poniedziałku w walkach zginęło 145 Palestyńczyków, w tym 41 dzieci. Po stronie izraelskiej zginęło 10 osób, w tym 5-letni chłopiec.

Ostrzał Izraela ze Strefy Gazy PAP/EPA/MOHAMMED SABER

"Wzrost nienawiści i przemocy jest poważną raną dla braterstwa"

- Śledzę z ogromnym zaniepokojeniem to, co dzieje się w Ziemi Świętej. W tych dniach dochodzi do gwałtownych starć zbrojnych między Strefą Gazy i Izraelem, niosących ryzyko, że wywołają spiralę śmierci i zniszczenia - powiedział papież zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Regina coeli.

Palestyński ojciec niesie na rękach ranną córeczkę po ataku rakietowym na Strefę Gazy PAP/EPA/HAITHAM IMAD

- Wiele osób zostało rannych, a bardzo dużo niewinnych zginęło. Są wśród nich także dzieci. To jest straszne, niedopuszczalne. Ich śmierć jest znakiem tego, że nie chce się budować przyszłości, ale chce się ją niszczyć - oświadczył Franciszek.

Wyraził przekonanie, że "wzrost nienawiści i przemocy, ogarniających różne miasta w Izraelu, jest poważną raną dla braterstwa oraz pokojowej koegzystencji między obywatelami i trudno będzie ją wyleczyć, jeśli nie dojdzie do natychmiastowego otwarcia dialogu".

- Dokąd doprowadzi nienawiść i zemsta? Naprawdę myślimy, że budujemy pokój niszcząc innego? - pytał papież.

Papież zaapelował o przerwanie działań zbrojnych w konflikcie izraelsko-palestyńskim PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Apel o pokój i modlitwę

- W imię Boga, który stworzył wszystkie istoty ludzkie równe w prawach, obowiązkach i godności wzywam do tego, by żyły między sobą jak bracia, kieruję apel o spokój, a do odpowiedzialnych, by przerwano szczęk oręża i by wejść na drogi pokoju, także z pomocą wspólnoty międzynarodowej - zaapelował.

Franciszek zachęcił wiernych do nieustannej modlitwy o to, by "Izraelczycy i Palestyńczycy mogli znaleźć drogę dialogu oraz przebaczenia, by byli cierpliwymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości otwierając się krok po kroku na wspólną nadzieję oraz koegzystencję między braćmi". - Módlmy się za ofiary, zwłaszcza za dzieci, módlmy się o pokój do Królowej Pokoju - apelował papież.

Zniszczenia w Strefie Gazy po izraelskich bombardowaniach Reuters

