"Obowiązkiem jest pamięć". Papież apeluje o modlitwę w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz

Papież Franciszek zaapelował o modlitwę w przypadającą w poniedziałek 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz- Birkenau. - Jutro jesteśmy wszyscy wezwani na chwilę modlitwy i skupienia, by każdy powiedział prosto z serca: nigdy więcej, nigdy więcej - oświadczył papież.

Zwracając się w niedzielne południe do tysięcy ludzi zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: - Jutro przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W obliczu tej olbrzymiej tragedii, wobec tego okrucieństwa nie do przyjęcia jest obojętność, a obowiązkiem jest pamięć.

Papież modlił się za ofiary koronawirusa

W dalszej części spotkania Franciszek odniósł się do epidemii koronawirusa. - Pragnę być blisko i modlić się za osoby chore z powodu wirusa, który rozprzestrzenił się w Chinach - powiedział papież. - Niech Bóg przyjmie zmarłych do swego pokoju, pocieszy rodziny i wspiera wielki wysiłek wspólnoty chińskiej już włożony na rzecz tego, by zwalczyć epidemię - dodał papież.